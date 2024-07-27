Узнайте, чтобы себе не навредить: можно ли есть сырой тунец

Тунец – рыба, которую любят во всем мире. Однако неправильное употребление сырого тунца может вызвать проблемы со здоровьем.

Тунец является богатым источником витамина D, который помогает укрепить иммунную систему, защитить кости и предотвратить остеопороз. Кроме того, эта рыба имеет другие чрезвычайно важные источники витаминов и минералов, такие как витамин B6, калий, селен, йод.

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Можно ли есть сырой тунец

Блюда из сырого тунца едят во всем мире. Однако эксперты в области здравоохранения говорят, что есть некоторые опасности употребления сырого тунца, в частности:

Паразиты . В тунце могут быть паразиты, которые вызывают у человека такие заболевания, как кишечные инфекции, диарея, рвота, лихорадка. В частности, одно исследование выявило, что 64% образцов тихоокеанского синего тунца, происходящих из японских вод, были заражены Kudoa hexapunctata, который приводит к диарее. Большинство паразитов можно убить при варке или замораживании.

. В тунце могут быть паразиты, которые вызывают у человека такие заболевания, как кишечные инфекции, диарея, рвота, лихорадка. В частности, одно исследование выявило, что 64% образцов тихоокеанского синего тунца, происходящих из японских вод, были заражены Kudoa hexapunctata, который приводит к диарее. Большинство паразитов можно убить при варке или замораживании. Высокое содержание ртути . Ртуть – это тяжелый металл, который может накапливаться в организме. Тунец может содержать высокие уровни ртути, особенно крупный тунец, такой как альбакор, желтопёрый, голубой и большеглазый. Большинство тунца, который используется в сыром виде для приготовления стейков, суши и сашими, происходит именно из этой рыбы. Накопление высокого уровня ртути может вызвать повреждение мозга и сердца.

. Ртуть – это тяжелый металл, который может накапливаться в организме. Тунец может содержать высокие уровни ртути, особенно крупный тунец, такой как альбакор, желтопёрый, голубой и большеглазый. Большинство тунца, который используется в сыром виде для приготовления стейков, суши и сашими, происходит именно из этой рыбы. Накопление высокого уровня ртути может вызвать повреждение мозга и сердца. Риск заражения сальмонеллой. У большинства людей, которые заразились сальмонеллой после употребления тунца, через 12-72 часа появляются такие симптомы, как: диарея, лихорадка и спазмы в желудке. Болезнь обычно длится от 4 до 7 дней и проходит самостоятельно без лечения.



Сырой тунец можно есть / Фото Unsplash

Кому лучше не есть сырой тунец:

беременным и женщинам, кормящим грудью,

детям,

людям пожилого возраста,

людям с ослабленным иммунитетом,

пациентам, которые проходят лечение от рака.

Даже здоровые люди должны потреблять тунца в определенных пределах, чтобы избежать нежелательных рисков. Ведь большинство видов этой рыбы превышают суточную норму потребления ртути, рекомендованную органами здравоохранения США и других стран.

Поэтому взрослые должны съедать 85 – 140 граммов тунца 2 – 3 раза в неделю, чтобы получить достаточное количество Омега-3 жирных кислот.

Приготовление тунца – лучший способ избавиться от паразитов и снизить риск пищевых заболеваний. Однако есть сырой тунец все равно безопасно. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рекомендует замораживать сырой тунец, чтобы удалить паразитов.