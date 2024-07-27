Только вы будете знать эти японские секреты: как правильно есть рамен

С этими советами вы узнаете все основы, которые вам нужно знать, прежде чем попробовать рамен. Для начала нужно помнить, что рамен едят палочками и со специальной тарелки.

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Как правильно есть рамен

Есть рамен вилкой считается невежливым, если делаете это в ресторане. Ведь традиционно его едят с набором палочек и ложкой для рамена. Однако вы можете делать это вилкой, если находитесь дома и вам так удобнее.

В общем существует несколько способов есть рамен, но самое главное – это есть лапшу и бульон одновременно.

Держите палочки в одной руке, а в другую возьмите миску с раменом. Вдохните аромат рамена. Смешайте начинку и лапшу. Подхватите лапшу палочками, а ложкой немного бульона. Закончив есть лапшу, попробуйте бульон – так вы почувствуете весь вкус рамена одновременно. Затем возьмите палочками немного начинки и съешьте ее. Чередуйте лапшу и начинку во время еды.

Наконец положите палочки для еды рядом с миской или на ободок, но ни в коем случае не в саму миску. Это связано с тем, что класть палочки в миску – это похоронный ритуал и якобы приносит несчастье.



Правильно есть рамен – просто / Фото Unsplash

Можно ли кусать лапшу

Кусать лапшу можно, не бросая ее обратно в бульон. Ведь так она может вас забрызгать.

Также не стоит чрезмерно пережевывать лапшу, поскольку рамен нужно пробовать, пока он еще горячий, и это позволит есть быстрее. Если есть слишком медленно, лапша больше разварится в бульоне и впитает в себя слишком много жидкости.

Во время потребления рамен можно хлебать. Это помогает охладить горячую лапшу и бульон, а также позволяет полностью насладиться вкусом блюда. Хлебание также считается жестом уважения к шеф-повару и показывает, что вы наслаждаетесь едой.