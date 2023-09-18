Это так просто и быстро: как приготовить аджику без варки

Аджика – острый грузинский или кавказский соус, который так нравится многим украинцам. Есть очень простой рецепт, который повторит просто каждый.

Этот соус обладает ярким вкусом и ароматом, а также широко используется для приготовления различных блюд. Для того чтобы не стоять долго на кухне, можно воспользоваться рецептом без варки.

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Рецепт аджики без варки

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

– 1 килограмм помидоров;– 200 граммов болгарского перца;– 1,5 головки чеснока;– пол стакана сахара;– четверть стакана соли;– четверть стакана уксуса 9%.

Приготовление:

Вскипятите в большой кастрюле воду.

После этого опустите помидоры в кипяток и оставьте их там на 7 – 10 минут, чтобы они пропарились и кожура стала более легкой для снятия.

Пока помидоры проходят процесс обработки, вам нужно приготовить сладкий перец: нарежьте его на полоски.

Очистите зубчики чеснока.

После отведенного времени осторожно извлеките помидоры из кастрюли и легко снимите кожуру, а также удалите плодоножку. Затем нарежьте помидоры на любые кусочки.

Подготовьте блендер и в нем объедините нарезанные помидоры, чеснок и сладкий перец. Размельчите все ингредиенты до получения однородной массы.

Затем перелейте полученную аджику в глубокую миску и добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте и подождите, пока все кристаллы сахара и соли растворятся.

Расфасуйте готовую аджику по стерильным банкам.

Закройте их и поместите в холодильник для хранения.