Этот соус обладает ярким вкусом и ароматом, а также широко используется для приготовления различных блюд. Для того чтобы не стоять долго на кухне, можно воспользоваться рецептом без варки.
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Рецепт аджики без варки
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Вскипятите в большой кастрюле воду.
- После этого опустите помидоры в кипяток и оставьте их там на 7 – 10 минут, чтобы они пропарились и кожура стала более легкой для снятия.
- Пока помидоры проходят процесс обработки, вам нужно приготовить сладкий перец: нарежьте его на полоски.
- Очистите зубчики чеснока.
- После отведенного времени осторожно извлеките помидоры из кастрюли и легко снимите кожуру, а также удалите плодоножку. Затем нарежьте помидоры на любые кусочки.
- Подготовьте блендер и в нем объедините нарезанные помидоры, чеснок и сладкий перец. Размельчите все ингредиенты до получения однородной массы.
- Затем перелейте полученную аджику в глубокую миску и добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте и подождите, пока все кристаллы сахара и соли растворятся.
- Расфасуйте готовую аджику по стерильным банкам.
- Закройте их и поместите в холодильник для хранения.