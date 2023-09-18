Цей соус має яскравий смак і аромат, а також широко використовується для приготування різних страв. Для того, щоб не стояти довго на кухні, можна скористатися рецептом без варіння.
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Рецепт аджики без варіння
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Закип'ятіть у великій каструлі воду.
- Після цього опустіть помідори в окріп і залиште їх там на 7 – 10 хвилин, щоб вони пропарилися і шкірка стала більш легкою для зняття.
- Поки помідори проходять процес обробки, вам потрібно підготувати солодкий перець: наріжте його на смужки.
- Очистіть зубчики часнику.
- Після відведеного часу обережно вийміть помідори з каструлі та легко зніміть шкірку, а також видаліть плодоніжку. Потім наріжте помідори на довільні шматочки.
- Підготуйте кухонний блендер, і в ньому об'єднайте нарізані помідори, часник і солодкий перець. Подрібніть всі інгредієнти до отримання однорідної маси.
- Потім перелийте отриману аджику в глибоку миску і додайте сіль, цукор і оцет. Перемішайте і зачекайте, поки всі кристали цукру і сіллю розчиняться.
- Розфасуйте готову аджику по стерильним банкам, герметично
- закрийте їх і помістіть в холодильник для зберігання.