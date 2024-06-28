На солнце, в духовке и электросушилке: как сушить абрикосы дома

Высушить абрикосы в домашних условиях совсем не сложно. Стоит знать лишь несколько полезных приемов.

После сушки этот фрукт сохраняет много ценных свойств. Курага также вкусная и полезная. Ее можно добавлять в кутью, компоты и каши.

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Как сушить абрикосы на солнце

Если погода хорошая, можно высушить абрикосы на солнце. Используйте для этого чистую воздушную сетку. Сначала тщательно вымойте и обсушите абрикосы, а затем выберите все мягкие, очень сочные или слегка перезрелые абрикосы и отставьте их.

Спелые плоды лучше употреблять сразу, а твердые использовать для сушки. Абрикосы перед сушкой очищать от кожуры не нужно. Промойте фрукты и обсушите. Разрежьте их пополам и удалите косточку.

Подготовленные абрикосы выложите ровно на решетку, чтобы они не касались друг друга. Идеально будет, если удастся прикрепить сетку так, чтобы абрикосы также имели доступ воздуха снизу.

Готовим курагу дома / Фото unsplash

Сушка на солнце должна длиться около недели, но в течение этого времени регулярно проверяйте внешний вид абрикосов и хотя бы через день переворачивайте их, чтобы они равномерно просохли со всех сторон.

Сушка абрикосов в духовке

Подготовьте абрикосы, так же как и для сушки на солнце, но вместо воздушной сетки используйте пергамент для выпечки. Выложите фрукты на противень и поставьте в разогретую до 90 – 100 градусов духовку. Можно немного приоткрыть дверь. Сушите фрукты таким образом около 4 – 5 часов, время от времени проверяя их форму.

Как приготовить курагу в сушилке

Если у вас дома есть электросушилка – замечательно! В ней можно готовить не только сушеные грибы, но и практически любые фрукты или сухофрукты. Этот инструмент будет работать дольше, чем печь, но результаты часто лучше.

На каждый поддон электросушилки выложите подготовленные половинки абрикоса, а затем выставьте температуру примерно 70 – 75 градусов. Высыхание должно длиться примерно 6 – 7 часов.

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