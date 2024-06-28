Після сушіння цей фрукт зберігає багато цінних властивостей. Курага також смачна та корисна. Її можна додавати у кутю, компоти та каші.

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Як сушити абрикоси на сонці

Якщо погода гарна, можна висушити абрикоси на сонці. Використовуйте для цього чисту повітряну сітку. Спочатку ретельно вимийте та обсушіть абрикоси, а потім виберіть усі м’які, дуже соковиті або злегка перезрілі абрикоси та відставте їх.

Стиглі плоди краще вживати відразу, а тверді використовувати для сушіння. Абрикоси перед сушінням очищати від шкірки не потрібно. Промийте фрукти та обсушіть. Розріжте їх навпіл і видаліть кісточку.

Підготовлені абрикоси викладіть рівно на решітку, щоб вони не торкалися один одного. Ідеально буде, якщо вдасться прикріпити сітку так, щоб абрикоси також мали доступ повітря знизу.

Готуємо курагу вдома / Фото unsplash

Сушка на сонці повинна тривати близько тижня, але протягом цього часу регулярно перевіряйте зовнішній вигляд абрикосів і хоча б через день перевертайте їх, щоб вони рівномірно просохли з усіх боків.

Сушка абрикосів в духовці

Підготуйте абрикоси, так само як і для сушіння на сонці, але замість повітряної сітки використовуйте пергамент для випічки. Викладіть фрукти на деко і поставте в розігріту до 90 – 100 градусів духовку. Можна трохи відкрити двері. Сушіть фрукти таким чином близько 4 – 5 годин, час від часу перевіряючи їх форму.

Як приготувати курагу в сушарці

Якщо у вас вдома є електросушарка – чудово! У ній можна готувати не тільки сушені гриби, але і практично будь-які фрукти або сухофрукти. Цей інструмент працюватиме довше, ніж піч, але результати часто кращі.

На кожен піддон електросушарки викладіть підготовлені половинки абрикоса, а потім виставте температуру приблизно 70 – 75 градусів. Висихання повинно тривати приблизно 6 – 7 годин.

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