Неправильная жарка шампиньонов может сделать их мягкими и выпустить из них воду. Что же делать, чтобы получить сочные и насыщенные грибы? Есть несколько простых и практичных решений!

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Как выбрать лучшие грибы

Как и во многих других случаях, правильный выбор продуктов является решающим. Шампиньоны должны быть твердыми и иметь насыщенный цвет: белый или коричневый. Свежие и жесткие грибы не нужно очищать от кожицы – просто промойте и хорошо обсушите. Очищать кожуру нужно для несколькодневных и немного потемневших грибов.

Советы для идеального блюда / Фото vecteezy

Как жарить грибы

Используя грибы, мы хотим получить вкусное и сочное блюдо. Хотя жарить грибы не кажется сложным занятием, из них часто течет вода. В результате они становятся мягкими и иногда горькими.

Вкусный ингредиент / Фото vecteezy

Важно правильно спланировать жарку. Сначала нарежьте лук и выложите его на раскаленную сковороду с растопленным сливочным маслом. Только после этого следует добавить шампиньоны и обжарить все на среднем огне. Помните, что во время жарки грибы нельзя солить – именно от соли грибы размягчаются. Добавьте ее в самом конце. Чтобы придать им вкуса, во время жарки можно использовать черный перец.