Как вкусно приготовить шампиньоны: избегаем наибольшей ошибки
Источник:pysznosci
Шампиньоны – это особый и многими любимый ингредиент немалого количества блюд. Это и прекрасный гарнир, и отличная основа для соуса или супа. О том, как правильно приготовить эти грибы и получить идеальное блюдо – в нашем материале.
Неправильная жарка шампиньонов может сделать их мягкими и выпустить из них воду. Что же делать, чтобы получить сочные и насыщенные грибы? Есть несколько простых и практичных решений!
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Как выбрать лучшие грибы
Как и во многих других случаях, правильный выбор продуктов является решающим. Шампиньоны должны быть твердыми и иметь насыщенный цвет: белый или коричневый. Свежие и жесткие грибы не нужно очищать от кожицы – просто промойте и хорошо обсушите. Очищать кожуру нужно для несколькодневных и немного потемневших грибов.
Советы для идеального блюда / Фото vecteezy
Как жарить грибы
Используя грибы, мы хотим получить вкусное и сочное блюдо. Хотя жарить грибы не кажется сложным занятием, из них часто течет вода. В результате они становятся мягкими и иногда горькими.
Важно правильно спланировать жарку. Сначала нарежьте лук и выложите его на раскаленную сковороду с растопленным сливочным маслом. Только после этого следует добавить шампиньоны и обжарить все на среднем огне. Помните, что во время жарки грибы нельзя солить – именно от соли грибы размягчаются. Добавьте ее в самом конце. Чтобы придать им вкуса, во время жарки можно использовать черный перец.