Каждый из нас хочет, чтобы после сытного и вкусного приема пищи наше самочувствие было бодрым. Обеспечить это может не только удачное приготовление продуктов, но и правильное их сочетание.

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Оказывается, не все продукты, привычные для нашего рациона, являются отличным тандемом. К примеру, картофель вряд ли у кого-то вызывает опасения, но сочетание его с кое-какими продуктами через некоторое время может оставить от трапезы далеко не самые лучшие впечатления.

Какие продукты не нужно совмещать с картофелем

Картофель – это очень полезный продукт, который может похвастаться большим количеством полезных веществ. Также, несмотря на распространенные обманчивые суждения, он низкокалорийна – 75 кКал на 100 грамм.

Картофель – один из самых любимых гарниров / Фото Pixabay

Впрочем, именно обогащенность полезными веществами и минералами делает картофель довольно сложным продуктом для пищеварения. Соответственно, желательно подавать его с едой, которая не создаст для желудка лишних проблем.

В первую очередь речь идет о жирном или жареном мясе, которое часто подается с достаточно калорийными соусами. Картофель, мясо и соус могут стать настоящей калорийной бомбой. Возможно, вам приходилось испытывать большую тяжесть после застолий, где было такое сочетание, и дело здесь может быть не только в переедании.

Также часто хозяйки в желании добавить картофелю нежности, кремовости и аромата щедро поливают его сливочным маслом. Картофель с маслом имеет поистине непревзойденный вкус, но организм вряд ли скажет спасибо. Речь идет не только о существенном увеличении калорий, но и о значительном повышении уровня сахара в крови, которого советуют избегать как кулинары, так и диетологи. Наслаждаться едой – это искусство, которое не должно вредить вашему здоровью.