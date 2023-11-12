Когда нужно что-то перехватить на скорую руку, на помощь всегда приходят бутерброды. Но это не значит, что обычное и простое блюдо не может подарить особый кулинарный опыт – нужен только оригинальный рецепт и немного фантазии.
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Рецепт оригинального бутерброда с ветчиной и сыром
Время : 20 минут
Порций : 2
Приготовление:
- Наливаем молоко в кастрюлю, добавляем муку и масло. Медленно доводим до кипения. Постоянно помешиваем до получения густого соуса, мука должна полностью развариться. Снимаем с огня, солим и перчим.
- Разогреваем гриль и включаем духовку на 220 градусов.
- Выкладываем хлеб на гриль и жарим до золотистого цвета с одной стороны.
- С другой намазываем на хлеб горчицей и соусом. На соус кладем сыр и ветчину.
- Составляем бутерброды. Сверху еще раз смазываем соусом и посыпаем тертым сыром.
- Выпекаем в духовке 10 минут. Перед подачей даем несколько минут охладиться.
Приятного аппетита!