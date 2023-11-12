Коли потрібно щось перехопити нашвидкоруч, на допомогу завжди приходять бутерброди. Але це не означає, що звична та проста страва не може подарувати особливий кулінарний досвід – потрібен лише оригінальний рецепт та трішки фантазії.

Цікаво Смак, що повертає у дитинство: готуємо топову страву із "Куркою по-домашньому"

Рецепт оригінального бутерброда з шинкою та сиром

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 200 мілілітрів молока;

– 20 грамів борошна;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль та перець до смаку;

– 4 свіжих скибочки білого хліба;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 4 скибочки шинки;

– 4 скибочки сиру;

– 80 грамів тертого чеддера.

Приготування:

Наливаємо молоко у каструлю, додаємо борошно та масло. Повільно доводимо до кипіння. Постійно помішуємо до отримання густого соусу, борошно повинне повністю розваритися. Знімаємо з вогню, солимо та перчимо.

Розігріваємо гриль та вмикаємо духовку на 220 градусів.

Викладаємо хліб на гриль та смажимо до золотистого кольору з однієї сторони.

З іншої намащуємо на хліб гірчицею та соусом. На соус кладемо сир та шинку.

Складаємо бутерброди. Зверху ще раз змащуємо соусом та посипаємо тертим сиром.

Випікаємо у духовці 10 хвилин. Перед подачею даємо кілька хвилин охолонути.

Смачного!