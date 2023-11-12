Коли потрібно щось перехопити нашвидкоруч, на допомогу завжди приходять бутерброди. Але це не означає, що звична та проста страва не може подарувати особливий кулінарний досвід – потрібен лише оригінальний рецепт та трішки фантазії.
Цікаво Смак, що повертає у дитинство: готуємо топову страву із "Куркою по-домашньому"
Рецепт оригінального бутерброда з шинкою та сиром
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Наливаємо молоко у каструлю, додаємо борошно та масло. Повільно доводимо до кипіння. Постійно помішуємо до отримання густого соусу, борошно повинне повністю розваритися. Знімаємо з вогню, солимо та перчимо.
- Розігріваємо гриль та вмикаємо духовку на 220 градусів.
- Викладаємо хліб на гриль та смажимо до золотистого кольору з однієї сторони.
- З іншої намащуємо на хліб гірчицею та соусом. На соус кладемо сир та шинку.
- Складаємо бутерброди. Зверху ще раз змащуємо соусом та посипаємо тертим сиром.
- Випікаємо у духовці 10 хвилин. Перед подачею даємо кілька хвилин охолонути.
Смачного!