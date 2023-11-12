Это блюдо станет вашим любимым: как сделать оригинальный бутерброд с ветчиной и сыром

12 ноября 2023, 20:14
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Источник:

ВВС Food

Бутерброды редко считают производством кулинарного искусства. А зря – если хорошо постараться, то можно создать настоящий шедевр.

Когда нужно что-то перехватить на скорую руку, на помощь всегда приходят бутерброды. Но это не значит, что обычное и простое блюдо не может подарить особый кулинарный опыт – нужен только оригинальный рецепт и немного фантазии.

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Рецепт оригинального бутерброда с ветчиной и сыром

Время : 20 минут

Порций : 2

Ингредиенты:

– 200 миллилитров молока;
– 20 грамм муки;
– 20 грамм сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
4 свежих ломтика белого хлеба;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
4 ломтика ветчины;
– 4 ломтика сыра;
– 80 грамм тертого чеддера.

Приготовление:

  • Наливаем молоко в кастрюлю, добавляем муку и масло. Медленно доводим до кипения. Постоянно помешиваем до получения густого соуса, мука должна полностью развариться. Снимаем с огня, солим и перчим.
  • Разогреваем гриль и включаем духовку на 220 градусов.
  • Выкладываем хлеб на гриль и жарим до золотистого цвета с одной стороны.
  • С другой намазываем на хлеб горчицей и соусом. На соус кладем сыр и ветчину.
  • Составляем бутерброды. Сверху еще раз смазываем соусом и посыпаем тертым сыром.
  • Выпекаем в духовке 10 минут. Перед подачей даем несколько минут охладиться.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська