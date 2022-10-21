Наверное, очень редко случается ситуация, когда мы готовим суп только для себя. Обычно это блюдо рассчитанно на нескольких людей, и в погоне за сытостью каждого мы готовим большую кастрюлю блюда.

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Впрочем, наши расчеты не всегда верны, и блюдо съедается не так быстро, как мы того ожидаем. К счастью, не нужно заставлять родных доедать суп через силу, пока он не закончится, ведь он просто идеально подходит для замораживания.

Как заморозить суп

Первое, что нужно понимать: для замораживания подходят абсолютно все супы. Идеальным вариантом являются супы на бульоне и крем-супы, а также насыщенные сытными овощами и белковыми продуктами.

Заморозить можно любой суп / Фото Pixabay

Контейнер для заморозки супа следует выбирать по следующим параметрам:

какими порциями его нужно будет подавать в будущем;

сколько свободного места в морозильной камере

Опытные кулинары выбирают герметичные пакеты для замораживания, ведь они не только удобны, но и принимают нужную форму. Также суп удобно замораживать в стеклянных или пластиковых контейнерах.

Перед тем, как поставить суп в морозилку, убедитесь, что он охлажден. Если пропустить этот шаг, то результат будет очень плохим, а также придется бороться с размораживанием ближних к супу продуктов.

При замораживании жидкость расширяется, поэтому оставьте в посуде немного свободного места!

Большинство супов могут храниться в морозилке до трех месяцев, но обязательно маркируйте контейнеры или пакеты. Несколько секунд спасут от пищевого отравления в будущем.

Разморозить суп можно на водяной бане, в микроволновке или просто оставив в холодильнике. Кстати, из-за пребывания в морозилке суп может утратить вкус специй, поэтому пробуйте его перед употреблением и смело добавляйте любимые приправы.