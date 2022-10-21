Напевно, вкрай рідко трапляється ситуація, коли ми готуємо суп лише для себе. Зазвичай це страва, яка розрахована на кількох людей, і у погоні за ситістю кожного ми готуємо велику каструлю страви.

Читайте також Яловичина vs телятина: яке м'ясо обрати

Втім, наші розрахунки не завжди правильні, і страва з'їдається не так швидко, як ми того очікуємо. На щастя, не треба змушувати рідних доїдати суп через силу, поки він не закінчиться, адже він просто ідеально підходить для заморожування.

Як заморозити суп

Перше, що потрібно розуміти: для заморожування підходять абсолютно усі супи. Ідеальним варіантом є супи на бульйоні та крем-супи, а також ті, які насичені ситними овочами та білковими продуктами.

Заморозити можна будь-який суп / Фото Pixabay

Контейнер для заморозки супу потрібно обирати за такими параметрами:

якими порціями його потрібно буде подавати у майбутньому;

скільки вільного місця у морозильній камері.

Досвідчені кулінари обирають герметичні пакети для заморожування, адже вони не лише зручні, а й набирають потрібної форми. Також суп зручно заморожувати у скляних або пластикових контейнерах.

Перед тим, як поставити суп у морозилку, переконайтеся, що він охолоджений. Якщо знівелювати цей крок, то результат буде вкрай поганим, а також доведеться боротися з розморожуванням ближніх до супу продуктів.

При заморожуванні рідина розширюється, тому залиште у посуді трішки вільного місця!

Більшість супів можуть зберігатися у морозилці до трьох місяців, але обов'язково маркуйте контейнери чи пакети. Кілька секунд врятують від харчового отруєння у майбутньому.

Розморозити суп можна на водяній бані, у мікрохвильовці або просто залишивши у холодильнику. До речі, через перебування у морозилці суп може втрати смак спецій, тож пробуйте його перед вжитком та сміливо додавайте улюблені приправи.