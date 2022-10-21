Забываем о привычках: как правильно заморозить суп на будущее

Часто мы готовим суп со значительным запасом. Поэтому родным приходится есть редкое еще несколько дней, хотя существует более удачное решение.

Наверное, очень редко случается ситуация, когда мы готовим суп только для себя. Обычно это блюдо рассчитанно на нескольких людей, и в погоне за сытостью каждого мы готовим большую кастрюлю блюда.

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Впрочем, наши расчеты не всегда верны, и блюдо съедается не так быстро, как мы того ожидаем. К счастью, не нужно заставлять родных доедать суп через силу, пока он не закончится, ведь он просто идеально подходит для замораживания.

Как заморозить суп

Первое, что нужно понимать: для замораживания подходят абсолютно все супы. Идеальным вариантом являются супы на бульоне и крем-супы, а также насыщенные сытными овощами и белковыми продуктами.

Заморозить можно любой суп / Фото Pixabay

Контейнер для заморозки супа следует выбирать по следующим параметрам:

какими порциями его нужно будет подавать в будущем;

сколько свободного места в морозильной камере

Опытные кулинары выбирают герметичные пакеты для замораживания, ведь они не только удобны, но и принимают нужную форму. Также суп удобно замораживать в стеклянных или пластиковых контейнерах.

Перед тем, как поставить суп в морозилку, убедитесь, что он охлажден. Если пропустить этот шаг, то результат будет очень плохим, а также придется бороться с размораживанием ближних к супу продуктов.

При замораживании жидкость расширяется, поэтому оставьте в посуде немного свободного места!

Большинство супов могут храниться в морозилке до трех месяцев, но обязательно маркируйте контейнеры или пакеты. Несколько секунд спасут от пищевого отравления в будущем.

Разморозить суп можно на водяной бане, в микроволновке или просто оставив в холодильнике. Кстати, из-за пребывания в морозилке суп может утратить вкус специй, поэтому пробуйте его перед употреблением и смело добавляйте любимые приправы.