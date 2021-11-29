28 ноября, в столице прошла Национальная ресторанная премия "СОЛЬ" 2021, в которой боролись за победу лучшие заведения Украины.

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Жюри, которое состояло из 118 экспертов выбрали 17 лучших заведений, в соответствии с номинациями Национальной ресторанной премии "Соль" 2021.



Награда ресторанной премии "СОЛЬ" 2021 / Фото Ресторации Бачевских

Победители Национальной ресторанной премии "Соль" 2021 года:

– Лучший ресторан украинской кухни

Ресторация Бачевских, город Львов



Ресторация Бачевских / Фото из инстаграма заведения

– Лучший мясной ресторан

Стейк хауз, город Киев

– Лучшая кофейня

Foundation Coffee Roasters, город Одесса

– Лучший ресторан национальной кухни

Fratelli, город Одесса

– Лучший ресторан с винной картой

VINO e CUCINA, город Киев

– Лучший пивной ресторан

THIS IS ПИВБАР, город Киев

– Открытие года

Fenix, город Киев

– Лучший бар

Parovoz Speak Easy, город Киев



Учредители заведения Parovoz Speak Easy / Фото Parovoz Speak Easy

– Лучшее городское кафе

Жизнь Замечательных Людей, город Киев

– Лучший ресторан при отеле

Edem Resort Medical & Spa, Львовская область, село стрелки



Edem Resort Medical & Spa / Фото из инстаграма Edem Resort Medical & Spa

– Лучший загородный ресторан

Edem Resort Medical & Spa, Львовская область, село стрелки

– Лучший пивной бар

Варвар бар, город Киев

– Лучшее кафе-пекарня

PAUL CAFE, город Киев

– Лучший ресторан азиатской кухни

Тайский Привет, город Киев

– Лучшая кондитерская

SHOco. город Львов



Кондитерская SHOco. / Фото SHOco. Львов

– Лучший винный бар

Win Bar, Киев

– Выбор жюри

Fish&PussyCat Sushi Bar, Киев

Редакция Смачно 24 присоединяется к поздравлениям победителей Национальной ресторанной премии "Соль" 2021!

Что такое премия "СОЛЬ"

Национальная ресторанная премия "СОЛЬ" – главное ежегодное событие для профессионалов ресторанной индустрии и гостей заведений, которые активно следят за развитием ресторанного бизнеса в Украине. Премия учреждена Андреем Скипьяном в 2013 году.