28 ноября, в столице прошла Национальная ресторанная премия "СОЛЬ" 2021, в которой боролись за победу лучшие заведения Украины.
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Жюри, которое состояло из 118 экспертов выбрали 17 лучших заведений, в соответствии с номинациями Национальной ресторанной премии "Соль" 2021.
Награда ресторанной премии "СОЛЬ" 2021 / Фото Ресторации Бачевских
Победители Национальной ресторанной премии "Соль" 2021 года:
– Лучший ресторан украинской кухни
Ресторация Бачевских, город Львов
Ресторация Бачевских / Фото из инстаграма заведения
– Лучший мясной ресторан
Стейк хауз, город Киев
– Лучшая кофейня
Foundation Coffee Roasters, город Одесса
– Лучший ресторан национальной кухни
Fratelli, город Одесса
– Лучший ресторан с винной картой
VINO e CUCINA, город Киев
– Лучший пивной ресторан
THIS IS ПИВБАР, город Киев
– Открытие года
Fenix, город Киев
– Лучший бар
Parovoz Speak Easy, город Киев
Учредители заведения Parovoz Speak Easy / Фото Parovoz Speak Easy
– Лучшее городское кафе
Жизнь Замечательных Людей, город Киев
– Лучший ресторан при отеле
Edem Resort Medical & Spa, Львовская область, село стрелки
Edem Resort Medical & Spa / Фото из инстаграма Edem Resort Medical & Spa
– Лучший загородный ресторан
Edem Resort Medical & Spa, Львовская область, село стрелки
– Лучший пивной бар
Варвар бар, город Киев
– Лучшее кафе-пекарня
PAUL CAFE, город Киев
– Лучший ресторан азиатской кухни
Тайский Привет, город Киев
– Лучшая кондитерская
SHOco. город Львов
Кондитерская SHOco. / Фото SHOco. Львов
– Лучший винный бар
Win Bar, Киев
– Выбор жюри
Fish&PussyCat Sushi Bar, Киев
Редакция Смачно 24 присоединяется к поздравлениям победителей Национальной ресторанной премии "Соль" 2021!