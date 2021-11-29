28 листопада, в столиці пройшла Національна ресторанна премія "СІЛЬ" 2021, у якій боролися за перемогу найкращі заклади України.

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Жюрі, яке складалося зі 118 експертів обрали 17 найкращих закладів, відповідно до номінацій Національної ресторанної премії "СІЛЬ" 2021.



Нагорода ресторанної премії "СІЛЬ" 2021 / Фото Ресторації Бачевських

ПЕРЕМОЖЦІ Національної ресторанної премії "СІЛЬ" 2021 року:

– Найкращий ресторан української кухні

Ресторація Бачевських, місто Львів



Ресторація Бачевських / Фото з інстаграму закладу

– Найкращий м’ясний ресторан

Стейк хауз, місто Київ

– Найкраща кав’ярня

Foundation Coffee Roasters, місто Одеса

– Найкращий ресторан національної кухні

Fratelli, місто Одеса

– Найкращий ресторан з винною картою

VINO e CUCINA, місто Київ

– Найкращий пивний ресторан

THIS IS ПИВБАР, місто Київ

– Відкриття року

Fenix, місто Київ

– Найкращий бар

Parovoz Speak Easy, місто Київ



Засновники закладу Parovoz Speak Easy / Фото Parovoz Speak Easy

– Найкраще міське кафе

Жизнь Замечательных Людей, місто Київ

– Найкращий ресторан при готелі

Edem Resort Medical & Spa, Львівська область, село Стрілки



Edem Resort Medical & Spa / Фото з інстаграму Edem Resort Medical & Spa

– Найкращий заміський ресторан

Edem Resort Medical & Spa, Львівська область, село Стрілки

– Найкращий пивний бар

Варвар бар, місто Київ

– Найкраща кафе-пекарня

PAUL CAFE, місто Київ

– Найкращий ресторан азійської кухні

Тайський Привіт, місто Київ

– Найкраща кондитерська

SHOco., місто Львів



Кондитерська SHOco. / Фото SHOco. Львів

– Найкращий винний бар

Win Bar, місто Київ

– Вибір журі

Fish&PussyCat Sushi Bar, місто Київ

Редакція Смачно 24 приєднується до привітань переможців Національної ресторанної премії "СІЛЬ" 2021!

Що таке Національна ресторанна премія "СІЛЬ"

Національна ресторанна премія "СІЛЬ" – головна щорічна подія для професіоналів ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком ресторанного бізнесу в Україні. Премія заснована Андрієм Скіп’яном у 2013 році.