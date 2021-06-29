29 июня празднуют – Национальный день вафельницы. С помощью этого устройства выпекают вафли, которые имеют разновидности во всем мире.

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Вафельница – специальное устройство для выпекания вафель, которая состоит из двух плит с ручками, соединенные петлями. В первых устройствах нагрев осуществлялся на открытом огне.

Вафельница/ Фото Unsplash

В современных устройствах, нагрев осуществляется с помощью электрического тока – электровафельницы. Вафельницы изготовлены из алюминия с антипригарным покрытием, нагрев осуществляется до 200 – 250 градусов.

Неизвестно, кто изобрел устройство для выпекания вафель. Уже в XIII веке в Греции было распространено приготовление вафель, но только у богатых. Позже выпечка приобрела популярность в Германии, Голландии и Европе. В 1869 году в Нью-Йорке Корнелиус Свартхаут создал прибор, который напоминает современную вафельницу.

История и разновидности вафель

Вафельницы изготовлены из алюминия с антипригарным покрытием, нагрев которых осуществляется до 200 – 250 градусов.

Вафли – кондитерские изделия прямоугольной или круглой формы с узорчатой ​​поверхностью, изготовленные из жидкого теста с добавлением муки, яиц, сахара и соды.

Самые известные вафли в мире – бельгийские вафли или брюссельские, которые готовят со взбитых белков разрыхлителя. Традиционно их подают с ягодами или с шариком мороженого с шоколадным сиропом. Твердые льежские вафли – разновидность бельгийских, в составе которых много сахара и выпекают их овальной формы.

Вафли с клубникой/ Фото Unsplash

Английские вафли готовятся из картофельных хлопьев с добавлением масла, разрыхлителя и овощей. Толстые вафли используют для десертов и блюд из мяса.

Венские (неаполитанские) вафли. Первые вафли были созданы в Неаполе и названы в честь города. В конце XIX века Йозеф Манное представил миру сладкий десерт с ореховой начинкой. В современных кафе Австрии изготавливают прямоугольной формы, также добавляют джем, сливки, ягоды.

Голландские вафли (стропвафли) – сладкие сухие вафли. Первые вафли были приготовлены с добавлением коричневого сахара с карамельным сиропом.

Вафли с орехами/ Фото Unsplash

Итальянские пиццелли – вафли круглой формы с анисом.

Также существуют вафли в Польше, которые пекут в религиозные праздники. В Чехии, которые продают только в стране и яичные вафли – в Гонконге и Макао.

Кроме того, изготавливают вафли в форме трубочек, завернутые в рожок – для мороженого или вафли различной формы для десертов.