29 июня празднуют – Национальный день вафельницы. С помощью этого устройства выпекают вафли, которые имеют разновидности во всем мире.
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Вафельница – специальное устройство для выпекания вафель, которая состоит из двух плит с ручками, соединенные петлями. В первых устройствах нагрев осуществлялся на открытом огне.
Вафельница/ Фото Unsplash
В современных устройствах, нагрев осуществляется с помощью электрического тока – электровафельницы. Вафельницы изготовлены из алюминия с антипригарным покрытием, нагрев осуществляется до 200 – 250 градусов.
История и разновидности вафель
Вафельницы изготовлены из алюминия с антипригарным покрытием, нагрев которых осуществляется до 200 – 250 градусов.
Вафли – кондитерские изделия прямоугольной или круглой формы с узорчатой поверхностью, изготовленные из жидкого теста с добавлением муки, яиц, сахара и соды.
Самые известные вафли в мире – бельгийские вафли или брюссельские, которые готовят со взбитых белков разрыхлителя. Традиционно их подают с ягодами или с шариком мороженого с шоколадным сиропом. Твердые льежские вафли – разновидность бельгийских, в составе которых много сахара и выпекают их овальной формы.
Вафли с клубникой/ Фото Unsplash
Английские вафли готовятся из картофельных хлопьев с добавлением масла, разрыхлителя и овощей. Толстые вафли используют для десертов и блюд из мяса.
Венские (неаполитанские) вафли. Первые вафли были созданы в Неаполе и названы в честь города. В конце XIX века Йозеф Манное представил миру сладкий десерт с ореховой начинкой. В современных кафе Австрии изготавливают прямоугольной формы, также добавляют джем, сливки, ягоды.
Голландские вафли (стропвафли) – сладкие сухие вафли. Первые вафли были приготовлены с добавлением коричневого сахара с карамельным сиропом.
Вафли с орехами/ Фото Unsplash
Итальянские пиццелли – вафли круглой формы с анисом.
Также существуют вафли в Польше, которые пекут в религиозные праздники. В Чехии, которые продают только в стране и яичные вафли – в Гонконге и Макао.
Кроме того, изготавливают вафли в форме трубочек, завернутые в рожок – для мороженого или вафли различной формы для десертов.