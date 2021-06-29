29 червня святкують – Національний день вафельниці. За допомогою цього пристрою випікають вафлі, які мають різновиди у всьому світі.

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Вафельниця – спеціальний пристрій для випікання вафель, яка складається з двох плит з ручками, з'єднані петлями. У перших пристроях нагрів здійснювався на відкритому вогні.

Вафельниця/ Фото Unsplash

У сучасних пристроях, нагрів здійснюється за допомогою електричного струму – електровафельниці.

Достеменно невідомо, хто винайшов пристрій для випікання вафель. Вже у XIII столітті в Греції було поширене приготування вафель у заможних колах. Пізніше випікання кондитерських виробів набуло популярності у Німеччині, Голландії та Європі. У 1869 році у Нью-Йорку Корнеліус Свартхаут створив прилад, яка нагадує сучасну вафельницю.

Вафельниці виготовлені з алюмінію з антипригарним покриттям, нагрів здійснюється до 200 – 250 градусів.

Історія та різновиди вафель

Вафлі – кондитерські вироби прямокутної або круглої форми з візерунчастою поверхнею, виготовлені з рідкого тіста з додаванням борошна, яєць, цукру та соди.

Найвідоміші вафлі у світі – бельгійські вафлі або брюссельські, які готують зі збитих білків і розпушувача.Традиційно їх подають з ягодами або з кулькою морозова з шоколадним сиропом. Тверді льєзькі вафлі – різновид бельгійських, у складі яких багато цукру і випікають їх овальної форми.

Вафлі з полуницею/Фото Unsplash

Англійські вафлі готуються з картопляних пластівців, з додаванням олії, розпушувача та овочів. Товсті вафлі використовують для десертів та страв з м'яса.

Віденські (неаполітанські) вафлі створив Йозеф Маннер. Перші вафлі були створені у Неаполі та названі на честь міста. Наприкінці XIX століття Йозеф Манне представив світу солодкий десерт з горіховою начинкою. У сучасних кав'ярнях Австрії виготовляють прямокутної форми, також додають джем, вершки, ягоди.

Голландські вафлі (стропвафлі) – солодкі сухі вафлі. Перші вафлі були приготовлені з додаванням коричневого цукру з карамельним сиропом.

Вафлі з горіхами/Фото Unsplash

Італійські піццеллі – вафлі круглої форми з анісом. Також існують вафлі у Польщі, які виготовляють у релігійні свята. У Чехії, які продають тільки у країні та яєчні вафлі – у Гонконгу та Макао.

Крім того, виготовляють вафлі у формі трубочок, загорнуті у ріжок – для морозива та вафлі, які використовують для десертів.