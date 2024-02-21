Больше пользы и универсальность: почему лимоны лучше замораживать и как правильно это делать

Иногда можно встретить информацию, что лимоны лучше хранить в замороженном виде. Какие преимущества даст этот способ? Давайте разбираться.

Лимон – это незаменимый продукт на наших кухнях, который открывает перед нами много кулинарных опций. Есть много информации о том, почему их лучше хранить в замороженном виде. Какие это даст преимущества – рассказывает Вкусно 24.

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Продолжение хранения

Наверное у каждого случалась ситуация, когда приобрели лимон, использовали только маленькую часть, а остальные просто испортилась в холодильнике. Вряд ли это можно считать мощным ударом по бюджету, но каждый раз покупать целый лимон, когда его нужно совсем немного, выглядит не очень удачным решением.

Лучше нарезать лимон порционно и размораживать то количество, которое нужно вам на данный момент. Таким образом вы значительно продлеваете срок хранения фрукта.

Лимон лучше хранить дольками или кусочками / Фото Pixabay

Еще больше витаминов

Одна из самых больших ценностей лимона – большое количество витаминов. В частности, лимон богат витамином С, который имеет большое влияние на наш иммунитет.

Интересно, что после шоковой заморозки лимон отдаст еще большее количество полезных элементов, поэтому его хранение в морозилке добавит баллов вашему организму.

Универсальность

Замороженный лимон прекрасно сохраняет свои вкусовые и эстетические свойства. Поэтому, со временем вы сможете использовать его в любом блюде или напитке.

Хранение лимона порционными кусочками в морозилке сначала может показаться пустой тратой времени, однако этот способ стоит просто попробовать, чтобы почувствовать на себе все его преимущества.