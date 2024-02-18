Салат из редиса прекрасно подойдет как дополнение ко вторым блюдам, так и как самостоятельный завтрак с хлебом. Это замечательный ингредиент, который нужно обязательно использовать.
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Салат из редиса
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Вареные яйца, редис и сырок следует натереть на крупной терке.
- Лук и репчатый лук мелко нарежьте.
- Смешайте все ингредиенты, приправьте и снова перемешайте.
- Украсьте ломтиками редьки и посыпьте измельченным луком.
Как выбрать вкусную редиску для салата
Выбирайте редиску со свежим стеблем и без признаков вялости или мягкости. С ярко-красным или розовым оттенком, которая будет иметь равномерный цвет без пятен.
Выберите редис среднего размера, поскольку большие головки могут быть безвкусными сладкими, а слишком маленькие могут быть менее сочными.