Грибной соус: такой вкусный готовят только на Закарпатье

Лесное мясо – так называют грибы в Украине. Они действительно не менее вкусны, чем, к примеру, курятина. А вместе с ней вообще образуют беспроигрышный тандем! С грибами варят супы, начиняют ими вареники и голубцы, жарят их с лучком и тушат в сливках. А еще из грибов готовят вкуснейшие соусы.

Сегодня мы приготовим ароматную грибную поливку – так, как это делают на Закарпатье. Местные жители разбираются в грибах, как никто другой, и научились их заготавливать разными способами, чтобы смаковать ими круглый год.

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Лучшим основанием для поливки будет, конечно, король леса – белый гриб. Но с другими грибами, даже с нейтральными шампиньонами, также получится отлично. Каждый сорт придает соусу особый цвет и вкус.

Грибная поливка по-закарпатски

Время: 2 часа

Порций: 2

Невероятно вкусный соус / Фото Аутентичная Украина

Ингредиенты:

100 граммов белых сушеных грибов;

4 – 5 луковиц;

2 столовые ложки муки;

лавровый лист, душистый перец горошком, черный перец, соль – по вашему вкусу.

Приготовление:

Грибы нужно промыть под проточной водой, после чего замочить на 2 – 3 часа либо лучше на ночь. Замоченные грибы следует проварить в чуть подсоленной воде 1 час. Очищенный лук нарежьте мелкими кубиками. Положите лук на сковороду и тушите до полупрозрачности. Отваренные грибы соедините на сковороде с луком. Влейте туда немного воды, в которой варились грибы и добавьте специи. Варите смесь 20 минут. На сухую разогретую сковороду насыпьте муку. Постоянно помешивая, жарьте муку, пока она не станет желтовато-кремового цвета. Добавьте несколько ложек бульона и тщательно размешайте смесь, чтобы разошлись комочки. Соедините муку и грибы и тщательно все смешайте. Проварите поливку 20 минут – она должна приобрести консистенцию густого соуса. При необходимости добавьте воду или муку, чтобы получить желаемую плотность.