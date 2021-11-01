Грибной соус: такой вкусный готовят только на Закарпатье

1 ноября 2021 , 18:15
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Источник:

Автентична Україна

Лесное мясо – так называют грибы в Украине. Они действительно не менее вкусны, чем, к примеру, курятина. А вместе с ней вообще образуют беспроигрышный тандем! С грибами варят супы, начиняют ими вареники и голубцы, жарят их с лучком и тушат в сливках. А еще из грибов готовят вкуснейшие соусы.

Сегодня мы приготовим ароматную грибную поливку – так, как это делают на Закарпатье. Местные жители разбираются в грибах, как никто другой, и научились их заготавливать разными способами, чтобы смаковать ими круглый год.

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Лучшим основанием для поливки будет, конечно, король леса – белый гриб. Но с другими грибами, даже с нейтральными шампиньонами, также получится отлично. Каждый сорт придает соусу особый цвет и вкус.

Грибная поливка по-закарпатски

Время: 2 часа
Порций: 2

Невероятно вкусный соус / Фото Аутентичная Украина

Ингредиенты:

  • 100 граммов белых сушеных грибов;
  • 4 – 5 луковиц;
  • 2 столовые ложки муки;
  • лавровый лист, душистый перец горошком, черный перец, соль – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы нужно промыть под проточной водой, после чего замочить на 2 – 3 часа либо лучше на ночь.
  2. Замоченные грибы следует проварить в чуть подсоленной воде 1 час.
  3. Очищенный лук нарежьте мелкими кубиками.
  4. Положите лук на сковороду и тушите до полупрозрачности.
  5. Отваренные грибы соедините на сковороде с луком.
  6. Влейте туда немного воды, в которой варились грибы и добавьте специи.
  7. Варите смесь 20 минут.
  8. На сухую разогретую сковороду насыпьте муку. Постоянно помешивая, жарьте муку, пока она не станет желтовато-кремового цвета.
  9. Добавьте несколько ложек бульона и тщательно размешайте смесь, чтобы разошлись комочки.
  10. Соедините муку и грибы и тщательно все смешайте.
  11. Проварите поливку 20 минут – она должна приобрести консистенцию густого соуса. При необходимости добавьте воду или муку, чтобы получить желаемую плотность.

Интересно знать


Сушеные грибы – бесценная пищевая ценность.
В результате высыхания грибы теряют воду, но у них остаются все минералы. В них скрыты большая доза кальция, селена, фосфора и калия, которые обеспечивают крепкость костей и зубов, укрепляют иммунную систему и питают организм.
В грибах содержится много витаминов группы В, провитаминов А и D. Не случайно их когда-то называли "лесным мясом", ведь они содержат достаточно много белка. Благодаря повышенному содержанию ферментов сушеные грибы возбуждают аппетит и поддерживают процессы пищеварения. При этом они становятся более калорийными, чем свежие.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська