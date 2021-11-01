Сьогодні ми приготємо духмяну грибну поливку – так, як це роблять на Закарпатті. Тамтешні жителі знаються на грибах, як ніхто інший, і навчилися їх заготовляти різними способами, щоб смакувати ними цілий рік.

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Найкращою основою для поливки буде, звісно, король лісу – білий гриб. Але з іншими грибами, навіть із нейтральними печерицями, також вийде чудово. Кожен сорт дає соусу свій колір і смак.

Грибна поливка по-закарпатськи

Час: 2 години
Порцій: 2

Неймовірно смачний соус / Фото Автентична Україна

Інгредієнти:

  • 100 грамів білих сушених грибів;
  • 4 – 5 цибулин;
  • 2 столові ложки борошна;
  • лавровий лист, духмяний перець горошком, чорний перець, сіль — на ваш смак.

Приготування:

  1. Гриби необхідно промити під проточною водою, після цього замочити на 2 – 3 години або краще на ніч.
  2. Замочені гриби слід проварити в трішки підсоленій воді 1 годину.
  3. Очищену цибулю наріжте дрібними кубиками.
  4. Покладіть цибулю на сковорідку та тушкуйте до стану напівпрозорості.
  5. Відварені гриби з'єднайте на пательні з цибулею.
  6. Влийте туди трішки води, у якій варилися гриби та додайте спеції.
  7. Варіть суміш 20 хвилин.
  8. На суху розігріту пательню насипте борошно. Постійно помішуючи, смажте борошно, доки воно не стане жовтаво-кремового кольору.
  9. Додайте кілька ложок бульйону й ретельно розмішайте суміш, щоб розбити грудочки.
  10. З’єднайте борошно та гриби та ретельно все змішайте.
  11. Проваріть поливку 20 хвилин – вона має дістати консистенцію густого соусу. За потреби додайте воду або борошно, щоб отримати бажану густину.

Цікаво знати


Сушені гриби – безцінна харчова цінність.
В результаті висихання гриби втрачають воду, але у них залишаються усі мінерали. У них сховані велика доза кальцію, селену, фосфору та калію, які забезпечують міцність кісток і зубів, зміцнюють імунну систему та живлять організм.

У грибах міститься багато вітамінів групи В, провітамінів А і D. Не випадково їх колись називали "лісовим м’ясом", адже вони містять досить багато білка. Завдяки підвищеному вмісту ферментів сушені гриби збуджують апетит і підтримують процеси травлення. При цьому вони стають більш калорійними, ніж свіжі.