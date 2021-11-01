Сегодня мы приготовим ароматную грибную поливку – так, как это делают на Закарпатье. Местные жители разбираются в грибах, как никто другой, и научились их заготавливать разными способами, чтобы смаковать ими круглый год.
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Лучшим основанием для поливки будет, конечно, король леса – белый гриб. Но с другими грибами, даже с нейтральными шампиньонами, также получится отлично. Каждый сорт придает соусу особый цвет и вкус.
Грибная поливка по-закарпатски
Время: 2 часа
Порций: 2
Невероятно вкусный соус / Фото Аутентичная Украина
Ингредиенты:
- 100 граммов белых сушеных грибов;
- 4 – 5 луковиц;
- 2 столовые ложки муки;
- лавровый лист, душистый перец горошком, черный перец, соль – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Грибы нужно промыть под проточной водой, после чего замочить на 2 – 3 часа либо лучше на ночь.
- Замоченные грибы следует проварить в чуть подсоленной воде 1 час.
- Очищенный лук нарежьте мелкими кубиками.
- Положите лук на сковороду и тушите до полупрозрачности.
- Отваренные грибы соедините на сковороде с луком.
- Влейте туда немного воды, в которой варились грибы и добавьте специи.
- Варите смесь 20 минут.
- На сухую разогретую сковороду насыпьте муку. Постоянно помешивая, жарьте муку, пока она не станет желтовато-кремового цвета.
- Добавьте несколько ложек бульона и тщательно размешайте смесь, чтобы разошлись комочки.
- Соедините муку и грибы и тщательно все смешайте.
- Проварите поливку 20 минут – она должна приобрести консистенцию густого соуса. При необходимости добавьте воду или муку, чтобы получить желаемую плотность.
Интересно знать
Сушеные грибы – бесценная пищевая ценность.
В результате высыхания грибы теряют воду, но у них остаются все минералы. В них скрыты большая доза кальция, селена, фосфора и калия, которые обеспечивают крепкость костей и зубов, укрепляют иммунную систему и питают организм.
В грибах содержится много витаминов группы В, провитаминов А и D. Не случайно их когда-то называли "лесным мясом", ведь они содержат достаточно много белка. Благодаря повышенному содержанию ферментов сушеные грибы возбуждают аппетит и поддерживают процессы пищеварения. При этом они становятся более калорийными, чем свежие.