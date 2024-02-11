Приготовите за 5 минут: самая вкусная намазка из яиц – сохраните этот гениальный рецепт

11 февраля 2024, 17:15
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Источник:

УНИАН

Яичные намазки имеют большую популярность. И не зря, ведь это просто и очень вкусно.

Эта намазка готовится без майонеза. Благодаря укропу и зеленому луку она будет очень ароматной.

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Намазка из яиц и чеснока со сметаной

  • Время: 5 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 5 отваренных вкрутую яиц;
– 1 зубчик чеснока;
– сметана по вкусу;
– 35 граммов твердого сыра;
– укроп, зеленый лук по вкусу;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– соль, черный молотый перец по вкусу.


Яйца надо сварить вкрутую / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Отваренные яйца почистьте и натрите на мелкую терку.
  2. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук, чеснок пропустите через пресс.
  3. Сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты в одной миске, заправьте сметаной.
  4. Добавьте соль, перец, горчицу в зернах и хорошо перемешайте.
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Автор: Ольга Котів