Приготовите за 5 минут: самая вкусная намазка из яиц – сохраните этот гениальный рецепт

Яичные намазки имеют большую популярность. И не зря, ведь это просто и очень вкусно.

Эта намазка готовится без майонеза. Благодаря укропу и зеленому луку она будет очень ароматной.

Стоит попробовать Украинский фастфуд, с которым не сравнится даже бургер: готовим бендерики с капустой

Намазка из яиц и чеснока со сметаной

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 6

– 5 отваренных вкрутую яиц;– 1 зубчик чеснока;– сметана по вкусу;– 35 граммов твердого сыра;– укроп, зеленый лук по вкусу;– 1 чайная ложка горчицы в зернах;– соль, черный молотый перец по вкусу.



Яйца надо сварить вкрутую / Фото unsplash

Приготовление:

Отваренные яйца почистьте и натрите на мелкую терку. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук, чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты в одной миске, заправьте сметаной. Добавьте соль, перец, горчицу в зернах и хорошо перемешайте.