Это блюдо отличается своей простотой в приготовлении. Бендерики прекрасно подходят на завтрак и станут прекрасным перекусом.

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Рецепт бендериков с капустой

  • Время: 1 час
  • Порций: 20

Приготовление:

  1. В миску вбейте яйца, добавьте соль, сахар и взбейте венчиком. Налейте молоко, перемешайте до однородности.
  2. Постепенно всыпьте просеянную муку, не прекращая перемешивать. В конце налейте кипяток и размешайте до однородности.
  3. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и жарьте блины по 20 – 25 секунд с одной стороны.
  4. Для начинки нарежьте тоненько капусту. Выложите ее в разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне 15 минут, не накрывая крышкой.
  5. Томатную пасту разведите с ложкой воды, сахаром, солью и перцем. Вылейте в капусту, перемешайте и тушите под крышкой, помешивая, еще 15 минут.
  6. Каждый блинчик порежьте на широкие полоски, с одной стороны выложите начинку и сложите треугольниками.