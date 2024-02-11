Приготуєте за 5 хвилин: найсмачніша намазка з яєць – збережіть цей геніальний рецепт
11 лютого 2024, 17:15Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Яєчні намазки мають неабияку популярність. І не дарма, адже це просто та дуже смачно.
Ця намазка готується без майонезу. Завдяки кропу та зеленій цибулі вона буде дуже ароматною.
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Намазка з яєць і часнику зі сметаною
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 6
– 5 відварених на круто яєць;
– 1 зубчик часнику;
– сметана до смаку;
– 35 грамів твердого сиру;
– кріп, зелена цибуля до смаку;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Яйця треба зварити на круто / Фото unsplash
Приготування:
- Відварені яйця почистьте та натріть на дрібну терку.
- Дрібно наріжте кріп і зелену цибулю, часник пропустіть через прес.
- Сир натріть на тертці. Змішайте всі інгредієнти в одній мисці, заправте сметаною.
- Додайте сіль, перець, гірчицю в зернах та добре перемішайте.