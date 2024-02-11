Приготуєте за 5 хвилин: найсмачніша намазка з яєць – збережіть цей геніальний рецепт

Яєчні намазки мають неабияку популярність. І не дарма, адже це просто та дуже смачно.

Ця намазка готується без майонезу. Завдяки кропу та зеленій цибулі вона буде дуже ароматною.

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Намазка з яєць і часнику зі сметаною

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 6

– 5 відварених на круто яєць;– 1 зубчик часнику;– сметана до смаку;– 35 грамів твердого сиру;– кріп, зелена цибуля до смаку;– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;– сіль, чорний мелений перець до смаку.



Яйця треба зварити на круто / Фото unsplash

Приготування:

Відварені яйця почистьте та натріть на дрібну терку. Дрібно наріжте кріп і зелену цибулю, часник пропустіть через прес. Сир натріть на тертці. Змішайте всі інгредієнти в одній мисці, заправте сметаною. Додайте сіль, перець, гірчицю в зернах та добре перемішайте.