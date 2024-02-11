Приготуєте за 5 хвилин: найсмачніша намазка з яєць – збережіть цей геніальний рецепт

11 лютого 2024, 17:15
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Джерело:

УНІАН

Яєчні намазки мають неабияку популярність. І не дарма, адже це просто та дуже смачно.

Ця намазка готується без майонезу. Завдяки кропу та зеленій цибулі вона буде дуже ароматною.

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Намазка з яєць і часнику зі сметаною

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 5 відварених на круто яєць;
– 1 зубчик часнику;
– сметана до смаку;
– 35 грамів твердого сиру;
– кріп, зелена цибуля до смаку;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.


Яйця треба зварити на круто / Фото unsplash

Приготування:

  1. Відварені яйця почистьте та натріть на дрібну терку.
  2. Дрібно наріжте кріп і зелену цибулю, часник пропустіть через прес.
  3. Сир натріть на тертці. Змішайте всі інгредієнти в одній мисці, заправте сметаною.
  4. Додайте сіль, перець, гірчицю в зернах та добре перемішайте.
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Автор: Ольга Котів