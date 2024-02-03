Лук с тунцом – вкусная закуска, которую можно подавать холодной, намазав на ломтики хлеба. Итальянские хозяйки рекомендуют оставить ее в холодильнике на несколько часов перед употреблением, чтобы она стала еще вкуснее.
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Вкусная закуска из лука и тунца
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Лук почистьте и нарежьте тонкими кольцами.
- Высыпьте лук на сковороду, добавьте немного оливкового масла первого отжима, ложку сахара, уксус и воду. Готовьте, пока он не станет мягким.
- Тогда добавьте еще одну столовую ложку сахара и, если нужно, несколько столовых ложек воды. Продолжайте готовить, пока лук еще больше не размягчится, а в сковороде не останется больше жидкости.
- Тем временем приготовьте соус из тунца, измельчив в блендере каперсы, тунец без масла и майонез.
- Вылейте смесь из тунца в миску с луком и хорошо перемешайте, чтобы соус стал однородным.
- Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов перед подачей.