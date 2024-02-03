Лук с тунцом – вкусная закуска, которую можно подавать холодной, намазав на ломтики хлеба. Итальянские хозяйки рекомендуют оставить ее в холодильнике на несколько часов перед употреблением, чтобы она стала еще вкуснее.

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Вкусная закуска из лука и тунца

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов красного лука;

– 2 столовые ложки сахара;

– 50 миллилитров уксуса;

– оливковое масло первого отжима;

– 100 миллилитров воды;

– 80 граммов тунца в масле;

– 10 граммов каперсов;

– 2 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

Лук почистьте и нарежьте тонкими кольцами. Высыпьте лук на сковороду, добавьте немного оливкового масла первого отжима, ложку сахара, уксус и воду. Готовьте, пока он не станет мягким. Тогда добавьте еще одну столовую ложку сахара и, если нужно, несколько столовых ложек воды. Продолжайте готовить, пока лук еще больше не размягчится, а в сковороде не останется больше жидкости. Тем временем приготовьте соус из тунца, измельчив в блендере каперсы, тунец без масла и майонез. Вылейте смесь из тунца в миску с луком и хорошо перемешайте, чтобы соус стал однородным. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов перед подачей.

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