Раз, два – и готово: приготовьте самую вкусную бюджетную намазку, которая зайдет каждому
28 апреля 2024, 20:05Читати новину українською
Источник:УНИАН
Намазки значительно сокращают время для приготовления завтрака или перекуса. Попытайтесь воспользоваться этим простым рецептом – вы точно останетесь довольны.
Главный ингредиент– яйца. Чеснок придаст им пикантности, а сметана – нежного вкуса.
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Намазка из яиц и чеснока со сметаной
- Время: 5 минут
- Порций: 6
– 5 отваренных вкрутую яиц;
– 1 зубчик чеснока;
– сметана по вкусу;
– 35 граммов твердого сыра;
– укроп, зеленый лук по вкусу;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– соль, черный молотый перец по вкусу. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготовление:
- Отваренные яйца почистьте и натрите на мелкую терку.
- Мелко нашинкуйте укроп и зеленый лук, чеснок пропустите через пресс.
- Сыр натрите на терке. Смешайте все ингредиенты в одной миске, заправьте сметаной.
- Добавьте соль, перец, горчицу в зернах и хорошо перемешайте.