Даже не верится, что она такая дешевая: рецепт самой вкусной намазки из 3 ингредиентов
27 февраля 2024, 21:30Читати новину українською
Источник:karinafisenkova
Обычные и доступные продукты можно превратить в блюдо, которое понравится едва ли не всем. Эта вкусная намазка украсит даже праздничный стол.
На ее приготовление требуется совсем мало времени. А нужные продукты есть буквально в каждом магазине.
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Намазка из моркови и яиц
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 2 сырые морковки;
– 3 вареные вкрутую яйца;
– 1 плавленый сырок;
– соль, перец, майонез и чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Отваренные вкрутую яйца и морковь почистьте.
- Натрите морковь, яйца и плавленый сырок на мелкой терке.
- Добавьте майонез, соль, черный молотый перец, измельченный чеснок и перемешайте.