Даже не верится, что она такая дешевая: рецепт самой вкусной намазки из 3 ингредиентов

27 февраля 2024, 21:30
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Источник:

karinafisenkova

Обычные и доступные продукты можно превратить в блюдо, которое понравится едва ли не всем. Эта вкусная намазка украсит даже праздничный стол.

На ее приготовление требуется совсем мало времени. А нужные продукты есть буквально в каждом магазине.

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Намазка из моркови и яиц

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 сырые морковки;
– 3 вареные вкрутую яйца;
– 1 плавленый сырок;
– соль, перец, майонез и чеснок по вкусу.

Приготовление:

  1. Отваренные вкрутую яйца и морковь почистьте.
  2. Натрите морковь, яйца и плавленый сырок на мелкой терке.
  3. Добавьте майонез, соль, черный молотый перец, измельченный чеснок и перемешайте.
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Автор: Ольга Котів