Как приготовить домашний майонез: самый простой рецепт от шефа

Известный повар Владимир Ярославский рассказал, как майонез делает он. Невероятно вкусный соус можно приготовить на воде, сметане или натуральном йогурте.
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Рецепт домашнего майонеза
- Время: 20 минут
- Порций: 5
Приготовьте майонез самостоятельно / Фото Unsplash
Приготовление:
- Желтки, соль, сахар, горчицу и перец хорошо взбейте венчиком до белого цвета.
- Тоненькой струйкой добавляйте масло частями, каждый раз перемешивая.
- Добавьте сок лимона, перемешайте, а затем влейте сметану.
- Снова хорошо перемешайте, а затем доведите до вкуса солью и сахаром.