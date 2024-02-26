Известный повар Владимир Ярославский рассказал, как майонез делает он. Невероятно вкусный соус можно приготовить на воде, сметане или натуральном йогурте.

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Рецепт домашнего майонеза

  • Время: 20 минут
  • Порций: 5

Как приготовить домашний майонез: самый простой рецепт от шефа
Приготовьте майонез самостоятельно / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Желтки, соль, сахар, горчицу и перец хорошо взбейте венчиком до белого цвета.
  2. Тоненькой струйкой добавляйте масло частями, каждый раз перемешивая.
  3. Добавьте сок лимона, перемешайте, а затем влейте сметану.
  4. Снова хорошо перемешайте, а затем доведите до вкуса солью и сахаром.