Рецепт лизаветинского борща упоминала в одном из своих писем сестра писательницы Изидора Косач-Борисова. Секрет его невероятного вкуса – кислые яблоки и свекольный квас.
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Лизаветин борщ
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Сварите курицу до готовности и процедите бульон сквозь сито.
- Вымытую и очищенную свеклу нарежьте соломкой. Полейте свекольным квасом, посолите и выложите в глубокую сковороду. Добавьте нарезанное соломкой кислое яблоко. Перемешайте, накройте крышкой, добавьте собранный из бульона жир и тушите до полуготовности.
- Вымытую и очищенную морковь и корень петрушки также нарежьте соломкой, а лук – кубиками. Сложите на другую сковороду и тушите под закрытой крышкой на растительном масле.
- Очищенный и вымытый картофель порежьте произвольными дольками. Капусту нарежьте кубиками.
- Обжарьте пшено на сухой сковороде. Переложите его в ступку или мисочку, добавьте 3 – 4 ложки бульона и разотрите толкушкой.
- Положите картофель и капусту в бульон. Добавьте все тушеные овощи. Варите под закрытой крышкой 15 минут, затем добавьте растертое пшено.
- Очищенный чеснок пропустите через пресс. Добавьте его в мисочку с салом, посыпьте зеленью петрушки и растолките толкушкой. Вымытый и очищенный перец нарежьте очень мелко.
- Через 5 минут после закипания борща положите в него толченое сало вместе с чесноком и петрушкой, а также перец. Попробуйте борщ и отрегулируйте вкус солью и свекольным квасом. Доведите до кипения. Готовому борщу дайте немного настояться.