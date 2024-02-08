Проще не существует: быстрый рецепт идеальной намазки, которая зайдет всем
8 февраля 2024, 15:52Читати новину українською
Источник:iriska_dimitrova
Если у вас совсем нет времени готовить сложные блюда, попробуйте воспользоваться этим рецептом. Для того, чтобы сделать фантастическую намазку, надо совсем мало усилий.
Такая намазка из тунца понравится всем. Попробуйте и будете готовить ее не раз.
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Закуска из тунца
- Время: 10 минут
- Порций: 6
– 1 банка тунца в собственном соку;
– 2 вареных яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 2 – 3 столовые ложки греческого йогурта;
– четверть чайной ложки горчицы;
– соль, черный перец, зеленый лук по вкусу.
Приготовление:
- С тунца слейте сок и разомните его вилкой.
- Добавьте натертые вареные яйца и плавленые сырки.
- Заправьте солью, черным перцем, греческим йогуртом и горчицей
- Перемешайте, намажьте на гренки и украсьте их зеленым луком.