Проще не существует: быстрый рецепт идеальной намазки, которая зайдет всем

8 февраля 2024, 15:52
Читати новину українською

Источник:

iriska_dimitrova

Если у вас совсем нет времени готовить сложные блюда, попробуйте воспользоваться этим рецептом. Для того, чтобы сделать фантастическую намазку, надо совсем мало усилий.

Такая намазка из тунца понравится всем. Попробуйте и будете готовить ее не раз.

Стоит попробовать Значительно лучше, чем перцы: готовим фантастические фаршированные баклажаны

Закуска из тунца

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 банка тунца в собственном соку;
– 2 вареных яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 2 – 3 столовые ложки греческого йогурта;
– четверть чайной ложки горчицы;
– соль, черный перец, зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

  1. С тунца слейте сок и разомните его вилкой.
  2. Добавьте натертые вареные яйца и плавленые сырки.
  3. Заправьте солью, черным перцем, греческим йогуртом и горчицей
  4. Перемешайте, намажьте на гренки и украсьте их зеленым луком.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить итальянскую закуску из лука – ее вкус вас шокирует.
Автор: Ольга Котів