Фарш прекрасно дополнит нежный вкус баклажанов. Кроме этого, на все уйдет совсем немного времени.
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Фаршированные баклажаны
- Время: 55 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Баклажаны помойте и разрежьте на цилиндры высотой примерно 5 сантиметров. Переложите их в форму для запекания, сделайте надрезы, полейте маслом и присыпьте солью.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до смягчения. На это уйдет примерно 40 минут.
- Тем временем на небольшом количестве масла поджарьте нарезанный лук, добавьте фарш и обжарьте все вместе несколько минут.
- Помидоры измельчите с помощью блендера. Полученное пюре вылейте на сковороду. Добавьте соль, черный перец, сушеный базилик и тушите все вместе примерно 10 – 15 минут.
- Мякоть баклажанов разомните и сделайте углубления. Начините фаршем и сверху выложите кружочки моцареллы. Запекайте еще 15 – 20 минут до образования золотистой корочки.