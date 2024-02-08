Фарш прекрасно дополнит нежный вкус баклажанов. Кроме этого, на все уйдет совсем немного времени.

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Фаршированные баклажаны

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 больших баклажана;

– масло;

– соль;

– 300 – 350 граммов фарша;

– 0,5 луковицы;

– 3 помидора;

– соль, перец;

– сушеный базилик;

– 125 граммов моцареллы.

Приготовление:

Баклажаны помойте и разрежьте на цилиндры высотой примерно 5 сантиметров. Переложите их в форму для запекания, сделайте надрезы, полейте маслом и присыпьте солью. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до смягчения. На это уйдет примерно 40 минут. Тем временем на небольшом количестве масла поджарьте нарезанный лук, добавьте фарш и обжарьте все вместе несколько минут. Помидоры измельчите с помощью блендера. Полученное пюре вылейте на сковороду. Добавьте соль, черный перец, сушеный базилик и тушите все вместе примерно 10 – 15 минут. Мякоть баклажанов разомните и сделайте углубления. Начините фаршем и сверху выложите кружочки моцареллы. Запекайте еще 15 – 20 минут до образования золотистой корочки.

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