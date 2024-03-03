5 минут – и готово: приготовьте простую намазку из тунца

3 марта 2024, 23:35
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Источник:

viktoria__cooking

Намазку можно приготовить, даже когда гости уже на пороге. Она спасет вас, когда продуктов есть в обрез.

Такая намазка понравится всем. Тунец и сливочный сыр – просто идеальное сочетание.

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Вкусная намазка из тунца – простой рецепт

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 185 граммов консервированного тунца;
– 150 граммов крем-сыра;
– 2 – 3 вареных яйца;
– 2 соленые или свежие огурцы;
– зеленый лук, соль, перец по вкусу.
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Приготовление: ️

  1. Отваренные яйца натрите на мелкой терке и добавьте кусочки тунца, предварительно слив из банки сок или масло. ️
  2. Добавьте мелко нарезанные свежие или соленые огурцы и зеленый лук.
  3. Добавьте сливочный сыр, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
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Автор: Ольга Котів