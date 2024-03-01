Кроме этого, их можно брать на работу или давать детям в школу. Ведь это питательный и вкусный перекус.

Стоит попробовать Настоящее украшение стола: приготовьте сельдь в роскошном горчичном соусе

Рецепт суши-бургера

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов риса;

– 110 граммов воды;

– 10 граммов яблочного или рисового уксуса;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 150 граммов слабосоленого лосося или крабовых палочек;

– 80 граммов крем-сыра;

– 1 огурец;

– 4 листа нори.

Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

Рис тщательно промойте несколько раз до прозрачной воды. Залейте чистой водой и доведите до кипения. Далее поставьте огонь на минимум и варите 15 минут, не поднимая крышку. После этого выключите огонь и дайте рису постоять еще 15 минут под крышкой. Добавьте заправку и перемешайте. Лосось или крабовые палочки нарежьте кубиками. С огурцом сделайте то же самое. Формируйте бургеры с помощью круглой формы или без нее. На шершавую сторону листа нори выложите слоями и утрамбуйте рис, сливочный сыр, огурец, лосось и снова рис. Нори и руки смочите водой и заверните края к центру. Переверните суши-бургер и так же заверните в еще один лист нори.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные рыбные котлеты из консервированного тунца.