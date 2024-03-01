Кроме этого, их можно брать на работу или давать детям в школу. Ведь это питательный и вкусный перекус.
Стоит попробовать Настоящее украшение стола: приготовьте сельдь в роскошном горчичном соусе
Рецепт суши-бургера
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Рис тщательно промойте несколько раз до прозрачной воды. Залейте чистой водой и доведите до кипения. Далее поставьте огонь на минимум и варите 15 минут, не поднимая крышку. После этого выключите огонь и дайте рису постоять еще 15 минут под крышкой.
- Добавьте заправку и перемешайте.
- Лосось или крабовые палочки нарежьте кубиками. С огурцом сделайте то же самое.
- Формируйте бургеры с помощью круглой формы или без нее. На шершавую сторону листа нори выложите слоями и утрамбуйте рис, сливочный сыр, огурец, лосось и снова рис.
- Нори и руки смочите водой и заверните края к центру. Переверните суши-бургер и так же заверните в еще один лист нори.