Трудно придумать лучший кулинарный фон для просмотра сериалов или дружеских посиделок, чем жаренная во фритюре курятина. В некоторых уголках планеты рецепты этого блюда уже прошли сквозь столетие!

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89-летняя кулинарка Эмили Маггетт рассказала рецепт невероятно вкусной курицы, которая является неотъемлемой частью кулинарных традиций субэтнической группы афроамериканцев США. Приготовьтесь – рецепт рассчитан на очень обширную компанию, но вы можете скорректировать его под собственные нужды.

Исторический рецепт курицы во фритюре от Эмили Маггетт

Время: 1 час

Порций: более 10

Наслаждение для сериала или посиделок / Фото Unsplash

Ингредиенты:

8 ножек, 8 бедер, 8 крыльев, 4 комка;

1,5 столовой ложки соли;

3,8 литра масла;

500 грамм муки.

Приготовление:

Очищаем куриную шкурку: аккуратно снимаем ее, удаляем лишний жир , затем возвращаем на место. Солим курицу. Разогреваем масло в чугунной посуде на большом огне. Оно должна быть горячей, но не дымящейся. Теперь покрываем курицу мукой. Для этого используем нетрадиционный способ: насыпаем муку в пакет, кладем несколько кусочков курятины и трясем. Покрываем курицу мукой непосредственно перед жаркой. Убавляем огонь на средний показатель. Осторожно выкладываем курицу в растительное масло и обжариваем примерно 20 минут. Когда курица станет золотисто-коричневой, переверните ее и жарьте еще 8 – 10 минут. Курица готова тогда, когда всплывет. В процессе следите за температурой масла: если она станет низкой, то курица будет жирной. Перед подачей выложите курицу на бумажное полотенце.

Приятного аппетита!