Трудно придумать лучший кулинарный фон для просмотра сериалов или дружеских посиделок, чем жаренная во фритюре курятина. В некоторых уголках планеты рецепты этого блюда уже прошли сквозь столетие!
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89-летняя кулинарка Эмили Маггетт рассказала рецепт невероятно вкусной курицы, которая является неотъемлемой частью кулинарных традиций субэтнической группы афроамериканцев США. Приготовьтесь – рецепт рассчитан на очень обширную компанию, но вы можете скорректировать его под собственные нужды.
Исторический рецепт курицы во фритюре от Эмили Маггетт
Время: 1 час
Порций: более 10
Наслаждение для сериала или посиделок / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 8 ножек, 8 бедер, 8 крыльев, 4 комка;
- 1,5 столовой ложки соли;
- 3,8 литра масла;
- 500 грамм муки.
Приготовление:
- Очищаем куриную шкурку: аккуратно снимаем ее, удаляем лишний жир, затем возвращаем на место.
- Солим курицу.
- Разогреваем масло в чугунной посуде на большом огне. Оно должна быть горячей, но не дымящейся.
- Теперь покрываем курицу мукой. Для этого используем нетрадиционный способ: насыпаем муку в пакет, кладем несколько кусочков курятины и трясем. Покрываем курицу мукой непосредственно перед жаркой.
- Убавляем огонь на средний показатель.
- Осторожно выкладываем курицу в растительное масло и обжариваем примерно 20 минут. Когда курица станет золотисто-коричневой, переверните ее и жарьте еще 8 – 10 минут. Курица готова тогда, когда всплывет. В процессе следите за температурой масла: если она станет низкой, то курица будет жирной.
- Перед подачей выложите курицу на бумажное полотенце.
Приятного аппетита!