Важко вигадати кращий кулінарний фон до перегляду серіалів чи дружніх посиденьок, аніж смажена у фритюрі курятина. У деяких куточках планети рецепти цієї страви вже пройшли крізь століття!
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89-річна кулінарка Емілі Маггетт розповіла рецепт неймовірно смачної курки, яка є невіддільною частиною кулінарних традицій субетнічної групи афроамериканців США. Приготуйтеся – рецепт розрахований на дуже велику компанію, але ви можете скоригувати його під власні потреби.
Історичний рецепт курки у фритюрі від Емілі Маггетт
Час: 1 година
Порцій: понад 10
Насолода для серіалу чи посиденьок / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 8 ніжок, 8 стегон, 8 крил, 4 грудки;
- 1,5 столової ложки солі;
- 3,8 літра олії;
- 500 грамів борошна.
Приготування:
- Очищуємо курячу шкірку: акуратно знімаємо її та видаляємо зайвий жир, потім повертаємо на місце.
- Солимо курятину.
- Розігріваємо олію у чавуннім посуді на великому вогні. Вона має бути гарячою, але не диміти.
- Тепер покриваємо курку борошном. Для цього використовуємо нетрадиційний спосіб: насипаємо борошно у пакет, кладемо кілька шматочків курятини та трясемо. Покриваємо курку борошном безпосередньо перед смаженням.
- Зменшуємо вогонь на середній показник.
- Обережно викладаємо курку в олію та обсмажуємо приблизно 20 хвилин. Коли курка стане золотисто-коричнева, переверніть її та смажте ще 8 – 10 хвилин. Курка готова тоді, коли спливе. У процесі слідкуйте за температурою олії: якщо вона стане низькою, то курка буде жирною.
- Перед подачею викладіть курятину на паперовий рушник.
Смачного!