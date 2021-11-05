Теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным, и довольно необычным, а какой у него яркий цвет! Непременно воспользуйтесь рецептом запеканки от Владимира Ярославского и приготовьте ее на выходные.

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Рецепт творожной запеканки с тыквой

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Творожная запеканка / Фото со страницы Владимира Ярославского

Приготовление:

  1. В глубокой посуде смешайте все ингредиенты и оставьте их настояться в течение 30 минут.


Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского

  1. Противень для выпекания укройте слоем пищевого пергамента.
  2. Тщательно перебейте творожную массу блендером в однородную смесь.

Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского

  1. По желанию добавьте молотой корицы, или другие любимые пряности.

Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского

  1. Смажьте пергамент сливочным маслом и вылейте творожно-тыквенную массу.

Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского

  1. Выпекайте блюдо в разогретой духовке до 190 градусов 30 минут.

Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского

  1. Готовую запеканку охладите и достаньте из формы. Нарежьте порционными кусками и подавайте к столу. Приятного аппетита!