Теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным, и довольно необычным, а какой у него яркий цвет! Непременно воспользуйтесь рецептом запеканки от Владимира Ярославского и приготовьте ее на выходные.

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Рецепт творожной запеканки с тыквой

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Творожная запеканка / Фото со страницы Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 350 г творога;

– 90 г сахара;

– 35 г манной крупы;

– 300 г тыквенного пюре;

– 70 г жирных сливок;

– 2 сырых яйца;

– 100 г изюма.

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте все ингредиенты и оставьте их настояться в течение 30 минут.



Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского

Противень для выпекания укройте слоем пищевого пергамента. Тщательно перебейте творожную массу блендером в однородную смесь.

Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского

По желанию добавьте молотой корицы, или другие любимые пряности.

Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского

Смажьте пергамент сливочным маслом и вылейте творожно-тыквенную массу.

Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского

Выпекайте блюдо в разогретой духовке до 190 градусов 30 минут.

Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского