Тепла і сезонна страва, яка буде і корисною, і досить незвичною, а який у неї яскравий колір! Неодмінно скористайтеся рецептом запіканки від Володимира Ярославського та приготуйте її на вихідні.

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Рецепт сирної запіканки з гарбузом

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Сирна запіканка / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 350 г домашнього сиру;

– 90 г цукру;

– 35 г манної крупи;

– 300 г гарбузового пюре;

– 70 г жирних вершків;

– 2 сирих яйця;

– 100 г родзинок.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти та залишіть їх настоятися протягом 30 хвилин.



Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського

Деко для випікання вкрийте шаром харчового пергаменту.

Ретельно перебийте сирну масу блендером в однорідну суміш.



Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського

За бажанням додайте меленої кориці, або інші улюблені прянощі.



Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського

Змастіть пергамент вершковим маслом та вилийте сирно-гарбузову масу.



Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського

Випікайте страву в розігрітій духовці до 190 градусів 30 хвилин.



Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського