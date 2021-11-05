Тепла і сезонна страва, яка буде і корисною, і досить незвичною, а який у неї яскравий колір! Неодмінно скористайтеся рецептом запіканки від Володимира Ярославського та приготуйте її на вихідні.
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Рецепт сирної запіканки з гарбузом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Сирна запіканка / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти та залишіть їх настоятися протягом 30 хвилин.
Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського
- Деко для випікання вкрийте шаром харчового пергаменту.
- Ретельно перебийте сирну масу блендером в однорідну суміш.
Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського
- За бажанням додайте меленої кориці, або інші улюблені прянощі.
Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського
- Змастіть пергамент вершковим маслом та вилийте сирно-гарбузову масу.
Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського
- Випікайте страву в розігрітій духовці до 190 градусів 30 хвилин.
Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського
- Готову запіканку охолодіть та дістаньте з форми. Наріжте порційними шматками та подавайте до столу. Смачного!