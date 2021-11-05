Настоящая осенняя выпечка: рецепт творожной запеканки с тыквой
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Творожная запеканка с тыквой – замечательный вариант сладкой выпечки к столу. Она быстрая и простая в приготовлении, а еще прекрасно сочетается со стаканом ароматного чая.
Теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным, и довольно необычным, а какой у него яркий цвет! Непременно воспользуйтесь рецептом запеканки от Владимира Ярославского и приготовьте ее на выходные.
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Рецепт творожной запеканки с тыквой
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Творожная запеканка / Фото со страницы Владимира Ярославского
– 350 г творога;
– 90 г сахара;
– 35 г манной крупы;
– 300 г тыквенного пюре;
– 70 г жирных сливок;
– 2 сырых яйца;
– 100 г изюма.
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте все ингредиенты и оставьте их настояться в течение 30 минут.
Приготовление запеканки / Фото Владимира Ярославского
- Противень для выпекания укройте слоем пищевого пергамента.
- Тщательно перебейте творожную массу блендером в однородную смесь.
- По желанию добавьте молотой корицы, или другие любимые пряности.
- Смажьте пергамент сливочным маслом и вылейте творожно-тыквенную массу.
- Выпекайте блюдо в разогретой духовке до 190 градусов 30 минут.
- Готовую запеканку охладите и достаньте из формы. Нарежьте порционными кусками и подавайте к столу. Приятного аппетита!