Такой вкуснятины вы еще точно не ели: пицца в украинском стиле от Клопотенко

Вкусную пиццу можно приготовить на украинский лад. Попробуйте сделать ее по этому рецепту от Евгения Клопотенко и вы не останетесь разочарованными.

В начинке обязательно должны быть свекла и картофель, ведь они являются одними из самых популярных украинских овощей. Компанию им составят селедка, хрен и укроп – так пицца получится ароматной и оригинальной одновременно.

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Как приготовить пиццу с картофелем, свеклой и селедкой

Время : 1 час 25 минут

: 1 час 25 минут Порций: 4

Ингредиенты для теста:

– 180 миллилитров воды;

– 20 граммов прессованных дрожжей;

– половина чайной ложки сахара;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 300 граммов муки;

– 1 чайная ложка соли.

Что нужно для начинки:

– 100 граммов сливок;

– 50 граммов моцареллы;

– 1 запеченная свекла;

– 2 отварных картофелины (примерно 200 граммов);

– 100 граммов сельди;

– 3 чайные ложки сливочного хрена;

– 20 граммов укропа.

Приготовление:

20 граммов прессованных дрожжей раскрошите пальцами и растворите в 180 миллилитрах теплой воды. Добавьте половину чайной ложки сахара и отложите на 15 минут отдыхать. Добавьте к опаре 2 столовых ложки масла, 300 граммов просеянной муки, 1 чайную ложку соли и замесите эластичное тесто. Вымешивайте 7 – 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто положите обратно в миску, накройте чистым полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте на 40 – 50 минут. Разогрейте духовку до 220 градусов. Тесто разделите пополам. Присыпьте рабочую поверхность и скалку для теста мукой. Каждую часть теста раскатайте в круглую лепешку диаметром 28 – 30 сантиметров. Смажьте коржи сливками и присыпьте натертой моцареллой – примерно по 25 граммов на каждую пиццу. Положите пиццу на застеленный пергаментом противень и запекайте 10 – 15 минут. Пока лепешки охлаждаются, свеклу и картофель очистите от кожуры и нарежьте полукольцами. Выложите их на пиццу. Добавьте нарезанное кусочками филе сельди и 3 чайные ложки сливочного хрена. Сверху украсьте пиццу веточками укропа.