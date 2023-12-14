В начинке обязательно должны быть свекла и картофель, ведь они являются одними из самых популярных украинских овощей. Компанию им составят селедка, хрен и укроп – так пицца получится ароматной и оригинальной одновременно.
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Как приготовить пиццу с картофелем, свеклой и селедкой
- Время: 1 час 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- 20 граммов прессованных дрожжей раскрошите пальцами и растворите в 180 миллилитрах теплой воды. Добавьте половину чайной ложки сахара и отложите на 15 минут отдыхать.
- Добавьте к опаре 2 столовых ложки масла, 300 граммов просеянной муки, 1 чайную ложку соли и замесите эластичное тесто. Вымешивайте 7 – 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
- Готовое тесто положите обратно в миску, накройте чистым полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте на 40 – 50 минут.
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Тесто разделите пополам. Присыпьте рабочую поверхность и скалку для теста мукой. Каждую часть теста раскатайте в круглую лепешку диаметром 28 – 30 сантиметров.
- Смажьте коржи сливками и присыпьте натертой моцареллой – примерно по 25 граммов на каждую пиццу.
- Положите пиццу на застеленный пергаментом противень и запекайте 10 – 15 минут.
- Пока лепешки охлаждаются, свеклу и картофель очистите от кожуры и нарежьте полукольцами. Выложите их на пиццу.
- Добавьте нарезанное кусочками филе сельди и 3 чайные ложки сливочного хрена. Сверху украсьте пиццу веточками укропа.