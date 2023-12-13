Этот салат также называют "еврейским". Способов его приготовления салата есть 2 – с плавленым сыром и твердым, поэтому выбирайте по своему вкусу.

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Рецепт салата "Белочка"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Просто и очень вкусно: готовим культовый салат Белочка к Новому году
Выбирайте сыр по вкусу / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. На среднюю или крупную терку натрите сыр, а на мелкую – чеснок.
  2. Отварите яйца, почистите и также натрите на терку.
  3. Смешайте все ингредиенты в миске с майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
  4. Перед подачей готовое блюдо можно посыпать сыром или нарезанным яйцом.