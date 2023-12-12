Сегодня рецепт наших предков претерпел большие изменения. Мы готовим стейки на мангале и барбекю. И, приспособившись к жизни в домах, используем для прожарки мяса сковороды. Что важно – даже таким образом стейки получаются невероятно вкусными и сочными, замечает 24 Канал.

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Но независимо от выбранного метода приготовления и степени прожаривания мяса, это блюдо станет украшением праздничного стола или быстрым кулинарным решением на каждый день. Особенно, если знать секреты, которые превратят стейк в самое настоящее произведение искусства.

Как приготовить вкусный стейк на сковороде: полезные лайфхаки

Можно получить невероятное удовольствие от каждого кусочка прожаренного мяса. А вот процесс его приготовления у некоторых людей вызывает беспокойство. Исправить это вполне реально. Для этого достаточно положиться на опыт ведущих шеф-поваров с многолетней практикой.

Одним из таких является бренд-шеф Кулинарного центра МХП Илья Демковский. За 20 лет работы в ресторанной и кулинарной сфере он смог вывести собственную формулу приготовления идеального стейка. Илья и бренд фермерской говядины Skott Smeat, с которым он работает, делятся лайфхаками, которые помогут добиться такого же результата и вам.

Полезные лайфхаки по приготовлению стейка / Фото Skott Smeat

  1. Не спешите жарить стейк, который вы только что достали из холодильника. Для идеального результата подготовить его нужно за 30 минут – 1 час до жарки. За это время мясо нагреется до комнатной температуры. Таким образом, удастся избежать шокового дисбаланса температур, что приводит к сырости "сердцевины" и подгоранию мяса снаружи.

  2. Кроме этого, перед жаркой стейк должен быть сухим. Если мясо дошло до комнатной температуры, однако на нем появилась лишняя влага, побороть ее поможет обычное кухонное полотенце.

  3. Соль – важный и незаменимый элемент вкусного блюда. Однако и здесь есть нюансы. Стейк следует солить или за 30 минут до приготовления, или уже после жарки. Так он сохранит максимум сочности. А для разнообразия и оригинального вкуса попробуйте советы по маринадам для стейков.

  4. Если на мясе есть пленка или кусочки жира, оставьте их. Это только придаст вкус и аромат говядине. А еще лучше – сделайте на пленке надрезы в виде решетки и срежьте лишнее уже после приготовления.

  5. Хорошо разогретая сковорода – ваш лучший друг в жарке стейков. Мясо нужно класть на сковороду после первого дымления. Для лучшего результата используйте рафинированное оливковое масло.

  6. Во время приготовления стейк требует внимания – переворачивайте его каждую минуту. Чтобы получить любимую для многих прожарку medium rare, для стейка толщиной 3 – 3,5 сантиметра будет достаточно 6 – 8 минут. Помните, что чем тоньше стейк, тем меньше времени ему понадобится для жарки.

  7. Чтобы тщательно контролировать температуру, можно воспользоваться мясным термометром (отметка в 63 – 71 градус свидетельствует о готовности стейка). Но если этого гаджета еще нет на вашей кухне, ориентируйтесь на рекомендации по времени приготовления выше.

  8. Есть еще один невероятно ценный лайфхак, о котором мало кто знает. Стейк следует убирать с огня на несколько минут раньше перед тем, как получить запланированную прожарку. В это время сок будет перемещаться внутри мяса и оно продолжит готовиться.

  9. После сковороды мясу нужен отдых. Чтобы его организовать, почти готовый стейк выложите на фольгу, заверните и подождите 10 минут. Тепло равномерно распределится, а сок внутри впитается в волокна. Для еще более приятного аромата можно добавить сливочное масло, веточку розмарина и зубчик чеснока.

Самое главное – выбрать вкусное мясо

Важнейший совет по приготовлению вкусных стейков – это, конечно же, выбор главного ингредиента. Советуем обратить особое внимание на стейки ТМ Skott Smeat.

Продукция этой торговой марки сумела покорить как любителей вкуса и аромата говядины, так и тех, кто работает на здоровое питание и тщательно считает калории. Ведь в каждой упаковке бренда – только отборное фермерское мясо, соответствующее стандартам Halal, ISO и HACCP.

Выбирайте качественную говядину для стейка / Фото Skott Smeat

Выбирая стейки Skott Smeat, можно быть уверенными, что на вашем столе окажется только свежее и высококачественное мясо. Все потому, что бренд работает с проверенными фермами-поставщиками, имеет государственный контроль ветеринарной службой на всех этапах производства.

Кроме того, инновационный скин-пак позволяет сохранять стейки 20 дней, а благодаря высокому качеству они обладают насыщенным вкусом фермерского мяса и отличаются своей сочностью.

Стейков в ассортименте ТМ Skott Smeat есть 10 – на любой вкус и кошелек, в частности:

  • классические и известные – Рибай, Стриплойн, Тибоун и так далее;

  • с меньшим содержанием жира и приятной ценой – Денвер, Флэт Айрон и другие.

Попробуйте любую позицию из этого перечня, испробовав лайфхаки шеф-повара, и мы гарантируем, что говяжьи стейки надолго закрепятся в вашем меню, ведь это просто и невероятно вкусно! Приобрести стейки ТМ Skott Smeat можно в магазинах Metro Cash&Carry, "Ашан", "Велыка Кышеня", "Мегамаркет", "Фора" и в сети магазинов "Мясомаркет".