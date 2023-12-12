Сегодня рецепт наших предков претерпел большие изменения. Мы готовим стейки на мангале и барбекю. И, приспособившись к жизни в домах, используем для прожарки мяса сковороды. Что важно – даже таким образом стейки получаются невероятно вкусными и сочными, замечает 24 Канал.

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Но независимо от выбранного метода приготовления и степени прожаривания мяса, это блюдо станет украшением праздничного стола или быстрым кулинарным решением на каждый день. Особенно, если знать секреты, которые превратят стейк в самое настоящее произведение искусства.

Как приготовить вкусный стейк на сковороде: полезные лайфхаки

Можно получить невероятное удовольствие от каждого кусочка прожаренного мяса. А вот процесс его приготовления у некоторых людей вызывает беспокойство. Исправить это вполне реально. Для этого достаточно положиться на опыт ведущих шеф-поваров с многолетней практикой.

Одним из таких является бренд-шеф Кулинарного центра МХП Илья Демковский. За 20 лет работы в ресторанной и кулинарной сфере он смог вывести собственную формулу приготовления идеального стейка. Илья и бренд фермерской говядины Skott Smeat, с которым он работает, делятся лайфхаками, которые помогут добиться такого же результата и вам.

Полезные лайфхаки по приготовлению стейка / Фото Skott Smeat

Не спешите жарить стейк, который вы только что достали из холодильника. Для идеального результата подготовить его нужно за 30 минут – 1 час до жарки. За это время мясо нагреется до комнатной температуры. Таким образом, удастся избежать шокового дисбаланса температур, что приводит к сырости "сердцевины" и подгоранию мяса снаружи. Кроме этого, перед жаркой стейк должен быть сухим. Если мясо дошло до комнатной температуры, однако на нем появилась лишняя влага, побороть ее поможет обычное кухонное полотенце. Соль – важный и незаменимый элемент вкусного блюда. Однако и здесь есть нюансы. Стейк следует солить или за 30 минут до приготовления, или уже после жарки. Так он сохранит максимум сочности. А для разнообразия и оригинального вкуса попробуйте советы по маринадам для стейков. Если на мясе есть пленка или кусочки жира, оставьте их. Это только придаст вкус и аромат говядине. А еще лучше – сделайте на пленке надрезы в виде решетки и срежьте лишнее уже после приготовления. Хорошо разогретая сковорода – ваш лучший друг в жарке стейков. Мясо нужно класть на сковороду после первого дымления. Для лучшего результата используйте рафинированное оливковое масло. Во время приготовления стейк требует внимания – переворачивайте его каждую минуту. Чтобы получить любимую для многих прожарку medium rare, для стейка толщиной 3 – 3,5 сантиметра будет достаточно 6 – 8 минут. Помните, что чем тоньше стейк, тем меньше времени ему понадобится для жарки. Чтобы тщательно контролировать температуру, можно воспользоваться мясным термометром (отметка в 63 – 71 градус свидетельствует о готовности стейка). Но если этого гаджета еще нет на вашей кухне, ориентируйтесь на рекомендации по времени приготовления выше. Есть еще один невероятно ценный лайфхак, о котором мало кто знает. Стейк следует убирать с огня на несколько минут раньше перед тем, как получить запланированную прожарку. В это время сок будет перемещаться внутри мяса и оно продолжит готовиться. После сковороды мясу нужен отдых. Чтобы его организовать, почти готовый стейк выложите на фольгу, заверните и подождите 10 минут. Тепло равномерно распределится, а сок внутри впитается в волокна. Для еще более приятного аромата можно добавить сливочное масло, веточку розмарина и зубчик чеснока.

Самое главное – выбрать вкусное мясо

Важнейший совет по приготовлению вкусных стейков – это, конечно же, выбор главного ингредиента. Советуем обратить особое внимание на стейки ТМ Skott Smeat.

Продукция этой торговой марки сумела покорить как любителей вкуса и аромата говядины, так и тех, кто работает на здоровое питание и тщательно считает калории. Ведь в каждой упаковке бренда – только отборное фермерское мясо, соответствующее стандартам Halal, ISO и HACCP.

Выбирайте качественную говядину для стейка / Фото Skott Smeat

Выбирая стейки Skott Smeat, можно быть уверенными, что на вашем столе окажется только свежее и высококачественное мясо. Все потому, что бренд работает с проверенными фермами-поставщиками, имеет государственный контроль ветеринарной службой на всех этапах производства.

Кроме того, инновационный скин-пак позволяет сохранять стейки 20 дней, а благодаря высокому качеству они обладают насыщенным вкусом фермерского мяса и отличаются своей сочностью.

Стейков в ассортименте ТМ Skott Smeat есть 10 – на любой вкус и кошелек, в частности:

классические и известные – Рибай, Стриплойн, Тибоун и так далее;

с меньшим содержанием жира и приятной ценой – Денвер, Флэт Айрон и другие.

Попробуйте любую позицию из этого перечня, испробовав лайфхаки шеф-повара, и мы гарантируем, что говяжьи стейки надолго закрепятся в вашем меню, ведь это просто и невероятно вкусно! Приобрести стейки ТМ Skott Smeat можно в магазинах Metro Cash&Carry, "Ашан", "Велыка Кышеня", "Мегамаркет", "Фора" и в сети магазинов "Мясомаркет".