Настоящий осенний десерт: рецепт тыквенного сырника

19 октября 2021 , 17:26
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Что может быть вкуснее сырника? Правильно, только тыквенный сырник. Мы подготовили для вас рецепт вкусной и низкокалорийной выпечки, которая не навредит вашей фигуре.

Осень – пора тыкв. Почему бы нам не приготовить настоящий сырник, но с добавлением тыквы. Невероятная нежная консистенция выпечки влюбит вас с первого кусочка.

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Тыквенный сырник

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6


Тыквенный сырник / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 300 г тыквы;
– 350 г творога;
– 2 сырых куриных яйца;
– 100 г сметаны;
– 30 г кукурузного крахмала;
– 15 г ванильного сахара;
– цедра апельсина;
– подсластитель.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте тыкву, почистите от кожуры и удалите семена. 
  1. Нарежьте тыкву небольшими кубиками и выложите на противень.
  1. Выпекайте тыкву в разогретой духовке до 180 градусов в течение 20 – 30 минут.
  1. Пока тыква печется, приготовьте творожную массу. Добавьте к творогу подсластитель, 7 граммов ванильного сахара и одно яйцо. Посыпьте 15 граммами кукурузного крахмала и перебейте блендером до однородной массы.
  1. В отдельной посуде перебейте тыкву с оставшимся ванильным сахаром, крахмалом, подсластителем. Вылейте сметану и взбейте яйцо. Снова перебейте блендером.
  1. Для сырника возьмите круглую форму диаметром 16 сантиметров и смажьте ее сливочным маслом.
  1. Поочередно выкладываем тесто на сырник: по центру ложка творожной массы, поверх тыквенной, так от центра выкладываем до самого верха.
  1. Тыквенной массы больше, поэтому верхний слой заливаем ею полностью.
  1. Выпекайте сырник в духовке в течение 35 – 40 минут при температуре 180 градусов.
  1. Вкусный сырник готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак