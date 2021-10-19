Осень – пора тыкв. Почему бы нам не приготовить настоящий сырник, но с добавлением тыквы. Невероятная нежная консистенция выпечки влюбит вас с первого кусочка.

Читайте также Как тратить меньше времени на приготовление блюд: 10 действенных советов

Тыквенный сырник

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6



Тыквенный сырник / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 300 г тыквы;

– 350 г творога;

– 2 сырых куриных яйца;

– 100 г сметаны;

– 30 г кукурузного крахмала;

– 15 г ванильного сахара;

– цедра апельсина;

– подсластитель.

Приготовление:

Тщательно помойте тыкву, почистите от кожуры и удалите семена.

Нарежьте тыкву небольшими кубиками и выложите на противень.

Выпекайте тыкву в разогретой духовке до 180 градусов в течение 20 – 30 минут.

Пока тыква печется, приготовьте творожную массу. Добавьте к творогу подсластитель, 7 граммов ванильного сахара и одно яйцо. Посыпьте 15 граммами кукурузного крахмала и перебейте блендером до однородной массы.

В отдельной посуде перебейте тыкву с оставшимся ванильным сахаром, крахмалом, подсластителем. Вылейте сметану и взбейте яйцо. Снова перебейте блендером.

Для сырника возьмите круглую форму диаметром 16 сантиметров и смажьте ее сливочным маслом.

Поочередно выкладываем тесто на сырник: по центру ложка творожной массы, поверх тыквенной, так от центра выкладываем до самого верха.

Тыквенной массы больше, поэтому верхний слой заливаем ею полностью.

Выпекайте сырник в духовке в течение 35 – 40 минут при температуре 180 градусов.