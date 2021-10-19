Осень – пора тыкв. Почему бы нам не приготовить настоящий сырник, но с добавлением тыквы. Невероятная нежная консистенция выпечки влюбит вас с первого кусочка.
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Тыквенный сырник
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Тыквенный сырник / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Тщательно помойте тыкву, почистите от кожуры и удалите семена.
- Нарежьте тыкву небольшими кубиками и выложите на противень.
- Выпекайте тыкву в разогретой духовке до 180 градусов в течение 20 – 30 минут.
- Пока тыква печется, приготовьте творожную массу. Добавьте к творогу подсластитель, 7 граммов ванильного сахара и одно яйцо. Посыпьте 15 граммами кукурузного крахмала и перебейте блендером до однородной массы.
- В отдельной посуде перебейте тыкву с оставшимся ванильным сахаром, крахмалом, подсластителем. Вылейте сметану и взбейте яйцо. Снова перебейте блендером.
- Для сырника возьмите круглую форму диаметром 16 сантиметров и смажьте ее сливочным маслом.
- Поочередно выкладываем тесто на сырник: по центру ложка творожной массы, поверх тыквенной, так от центра выкладываем до самого верха.
- Тыквенной массы больше, поэтому верхний слой заливаем ею полностью.
- Выпекайте сырник в духовке в течение 35 – 40 минут при температуре 180 градусов.
- Вкусный сырник готов. Приятного аппетита!