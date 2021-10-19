Осінь – пора гарбузів. Чому б нам не приготувати справжній сирник, але з додаванням гарбуза. Неймовірна ніжна консистенція випічки закохає вас з першого шматочка.
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Гарбузовий сирник
- Час: 2 години
- Порції: 6
Гарбузовий сирник / Фото Fat Killers
Приготування:
- Ретельно помийте гарбуз, почистіть від шкірки та видаліть насіння.
- Наріжте гарбуз невеликими кубиками та викладіть на деко.
- Випікайте гарбуз в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 20 – 30 хвилин.
- Доки гарбуз печеться приготуйте сирну масу. Додайте до сиру підсолоджувач, 7 грамів ванільного цукру та одне яйце. Посипте 15 грамами кукурудзяного крохмалю та перебийте блендером до однорідної маси.
- У окремому посуді перебийте гарбуз із рештою ванільного цукру, крохмалем, підсолоджувачем. Вилийте сметану та вибийте яйце. Знову перебийте блендером.
- Для сирника візьміть круглу форму діаметром 16 сантиметрів та змастіть його вершковим маслом.
- Почергово викладаємо тісто на сирник: по центру ложка сирної маси, поверх гарбузової, так від центру викладаємо до самого верху.
- Гарбузової маси більше, тому верхній шар заливаємо нею повністю.
- Випікайте сирник в духовці протягом 35 – 40 хвилин при температурі 180 градусів.
- Смачний сирник готовий. Смачного!