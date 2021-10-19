Осінь – пора гарбузів. Чому б нам не приготувати справжній сирник, але з додаванням гарбуза. Неймовірна ніжна консистенція випічки закохає вас з першого шматочка.

Читайте також Як витрачати менше часу на приготування страв: 10 дієвих порад

Гарбузовий сирник

Час: 2 години

2 години Порції: 6



Гарбузовий сирник / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 300 г гарбуза;

– 350 г домашнього сиру;

– 2 сирих курячих яйця;

– 100 г сметани;

– 30 г кукурудзяного крохмалю;

– 15 г ванільного цукру;

– цедра апельсина;

– підсолоджувач.

Приготування:

Ретельно помийте гарбуз, почистіть від шкірки та видаліть насіння.

Наріжте гарбуз невеликими кубиками та викладіть на деко.

Випікайте гарбуз в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 20 – 30 хвилин.

Доки гарбуз печеться приготуйте сирну масу. Додайте до сиру підсолоджувач, 7 грамів ванільного цукру та одне яйце. Посипте 15 грамами кукурудзяного крохмалю та перебийте блендером до однорідної маси.

У окремому посуді перебийте гарбуз із рештою ванільного цукру, крохмалем, підсолоджувачем. Вилийте сметану та вибийте яйце. Знову перебийте блендером.

Для сирника візьміть круглу форму діаметром 16 сантиметрів та змастіть його вершковим маслом.

Почергово викладаємо тісто на сирник: по центру ложка сирної маси, поверх гарбузової, так від центру викладаємо до самого верху.

Гарбузової маси більше, тому верхній шар заливаємо нею повністю.

Випікайте сирник в духовці протягом 35 – 40 хвилин при температурі 180 градусів.