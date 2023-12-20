Военный с "ноля" рекомендует: как приготовить настойку из груш к празднику – тренд из ТікТок
20 декабря 2023, 21:38Читати новину українською
Источник:ТикТок ruslan_moktytskyi
Груша не только сладкий фрукт, но и подлинный источник вдохновения для тех, кто любит пьянки напитки. Готовьтесь поражать близких элегантным и волшебным алкоголем, который сделает особым любое событие.
Доброволец ВСУ под ником "Тот повар из 0" ведет свой блог в ТікТок и пользуется безумной популярностью. Недавно он поделился своим семейным рецептом настойки из груши.
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Рецепт грушевой настойки
- Время: 20 минут + время настояться
- Порций: 6
– 4 груши;
– гвоздика по вкусу;
– 100 грамм меда;
– 2 палочки корицы;
– пол литра водки.
Приготовление:
- Помойте грушу и разрежьте на ломтики.
- Поместите его в чистую банку.
- Сверху влейте мед и посыпьте специи.
- Залейте все водкой, хорошо взболтайте.
- Дайте 10 дней настояться в темном помещении.
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